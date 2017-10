Nouvelles avancées sur un virus méconnu: le virus de l'hépatite E

Bien que méconnue du grand public, l'hépatite E est un problème majeur de santé publique touchant plus de 20 millions de personnes. L'agent responsable est le Virus de l'Hépatite E (VHE) qui a été peu caractérisé jusqu'à présent. L'étude dirigée par Laurence Cocquerel au Laboratoire de virologie moléculaire et cellulaire, présente plusieurs avancées majeures dans la compréhension du cycle infectieux du VHE qui ont également un impact sur lede la. Cette étude a été publiée le 25 septembre 2017 dans la revueL'infection par lede l'(VHE) représente une cause majeure d'aiguë et de jaunisse à travers le. Deux milliards de personnes vivent dans desendémiques et sont donc susceptibles de contracter une hépatite E. Avec plus de 20 millions d'infections par an et 3 millions de cas d'hépatites E aiguës, le VHE est responsable de plus de 70 000 décès chaque. Cette infection est particulièrement grave pour les personnes fragiles telles que les femmes enceintes et peut devenir chronique chez les patients immunodéprimés. Le VHE circule à travers le monde mais sa prévalence est la plus élevée enet en. En France, la séroprévalence est de 22% à l'échelle nationale tandis qu'elle est de 52% dans lede la France qui est particulièrement touché par cette infection.Quatre types différents du VHE, appelés génotypes (génotype 1 à4) sont pathogènes pour l'et montrent des différences épidémiologiques. Les génotypes 1 et 2 sont généralement rencontrés dans les pays en voie de développement et sont présents exclusivement chez l'Homme. Leur transmission se fait essentiellement par la consommation d'contaminée par les particules virales présentes dans les matières fécales. Par contre, les génotypes 3 et 4 sont essentiellement présents dans les pays industrialisés, ils diffèrent des génotypes 1 et 2 par leur transmission principalement zoonotique (transmission de l'à l'homme). Ils sont présents chez un certaind'animaux domestiques et sauvages à partir desquels l'Homme peut se contaminer en consommant de la viande peu ou pas cuite. La contamination para également été documentée.Du fait des difficultés à produirele VHE, lasur ce virus reste aujourd'hui peu. Cette étude est lede trois ans deactive audu laboratoire de Virologie Moléculaire et Cellulaire du Centre d'Infection et d'Immunité de Lille (campus de l'de Lille), et de collaborations avec l'de Gand, l'Université de Tours, l'Université d'Amiens et le Centre National de Référence Hépatite E de Toulouse. Les chercheurs ont développé un système efficace decellulaire du VHE. Ils ont purifié les particules virales et montré qu'elles étaient hautement infectieuses, mais également. Ils ont obtenu pour la première fois des images deélectronique de particules infectieuses du VHE produitesou présentes dans le sang et les selles des patients infectés.Ce travail a également permis de réaliser une caractérisationde la protéine ORF2, le constituant de la capside virale, structure qui entoure et protège leviral. Les chercheurs ont ainsi démontré que durant son cycle infectieux, le VHE produit trois formes différentes de sa protéine de capside ORF2: une forme appelée ORF2i, qui est la forme associée aux particules infectieuses et deux autres formes appelées ORF2g et ORF2c, qui sont des formes glycosylées (associées à des sucres) massivement produites, mais non associées à du matériel infectieux. De manière importante, ils ont démontré que les protéines ORF2g et ORF2c sont les antigènes viraux majeurs présents dans le sérum des patients infectés par le VHE. Ces protéines pourraient représenter un leurre immunologique de la part du virus. Au delà d'avancées majeures dans le domaine de la recherchesur le VHE, ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour le diagnostic de l'hépatite E.Ce travail a été soutenu financièrement par l'ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les Hépatites virales).