Record du monde pour la lecture de plastiques numériques

En intercalant des liaisons fragiles entre chaque octet moléculaire, les polymères numériques peuvent être facilement lus par spectrométrie de masse.

© Jean-François Lutz, Institut Charles Sadron (CNRS).

Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à lire par simple spectrométrie de masse plusieurs octetsd'information stockés à l'échelle moléculaire sur des polymères synthétiques. Ces travaux menés conjointement par l'Charles Sadron (CNRS) de Strasbourg et l'Institut deradicalaire (CNRS/Aix Marseille Université) représentent un record duen termes de séquence moléculaire analysable via cette méthode de routine. Elle ouvre la voie au stockage deà une échelle cent fois plus petite que celle des disques durs actuels. Ces résultats sont publiés dansle 17 octobre 2017.Les polymères seront-ils à la base des disques durs du futur ? Le défi est lancé depuis quelques années pour stocker de l'information aude ces grandes molécules. Leur potentiel est considérable, puisqu'ils contiennent des bitsde taille cent fois inférieure à ceux des disques durs actuels, et laissent donc espérer une réduction drastique du matérielde stockage. Mais les pistes explorées jusqu'à présent se heurtaient notamment à des difficultés de lecture de l'information. Dans ce, une équipe de chercheurs duet d'Aix-Marseilledémontre pour la première fois la possibilité d'utiliser undepour lire de longues séquences d'information à l'échelle moléculaire. La simplicité d'utilisation de cet instrument, sa rapidité ainsi que sa popularité auprès des chimistes marque un pas en avant dans le stockage moléculaire de données.Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont eu recours à des molécules synthétiques, plus faciles à manipuler et à lire que les molécules naturelles comme l'ADN. Pour ce faire, la structure moléculaire de ces polymères a été spécifiquement optimisée pour lepar spectrométrie de masse. Deux types de monomères contenant un groupementont été assemblés, chacun représentant un 0 ou un 1. Tous les 8 monomères, un séparateur moléculaire a été introduit. Laainsi créée contient autant d'octets d'information qu'il y a de groupes de 8 monomères. Afin de lire cette information, une première étape de spectrométrie de masse permet de briser sélectivement les liaisons fragiles des séparateurs, divisant ainsi les octets. Uneétape de fragmentation permet de casser les groupements phosphates et ainsi de séquencer chaque octet.L'équipe de chimistes a ainsi réussi à créer des polymères pouvant stocker jusqu'à 8 octets, codant par exemple le mot "Sequence" en langage ASCII - qui associe à chaque octet une lettre ou signe de ponctuation. En parvenant à lire ce mot par spectrométrie de masse, ils signent un nouveau record en termes dededécodée par cette méthode. L'analyse manuelle des données numériques dure toutefois quelques, mais le développement d'unde lecture devrait permettre prochainement de réduire ced'analyse à quelques millisecondes. En combinant un temps de lecture court et des méthodes d'écriture robotisées déjà existantes, ces travaux ouvrent une voie vers le stockage de plusieurs kilooctets de données sur des polymères synthétiques, soit led'une page de texte, ou l'espace de stockage des premières générations de