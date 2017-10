Maladie d'Alzheimer: une modification de la protéine tau induisant les agrégats fibrillaires identifiée

Figure: La phosphorylation des acides aminés Ser202 et Thr205 mène vers la formation d'une structure en tournant, visualisée sur le spectre RMN par le déplacement chimique du proton

conformation (En chimie, la conformation d'une molécule est l'arrangement spatial des atomes qui la composent. Les molécules dans lesquelles les atomes sont liés chimiquement de la même façon, mais...)

Le diagnosticde la maladie d'Alzheimer repose sur l'analyse immunohistologique réalisée avec l'anticorps AT8 dirigé contre la protéine neuronale tau phosphorylée. Des chercheurs de l'unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle et du laboratoire d'des systèmes biologiques et des procédés démontrent que l'épitope reconnu par cet anticorpsde façon robuste l'agrégation de tau. Cette étude qui ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques, a été publiée le 22 août 2017 dans la revueAfin de déterminer avec certitude si un(e) patient(e) était atteint(e) de la maladie d'Alzheimer, un examen histologique est pratiquéau cours duquel on, sur des coupes du, la présence et la localisation de structures protéiques fibrillaires. L'anticorps utilisé s'appelle AT8, et l'on pensait connaître avec précision la séquence des acides aminés qu'il reconnaît sur la protéine neuronale tau, facteur important dans la stabilisation des microtubules, mais également constituant principal des fibrilles intracellulaires qui caractérisent le cerveau malade. AT8 reconnaît l'épitope centré sur les acides aminés Ser202 et Thr205 dans cette protéine, après leur phosphorylation par des kinases neuronales. Récemment, néanmoins, descristallographiques ont mené à une caractérisation plus fine de l'épitope, qui inclut un troisième acide aminé phosphorylé, la Ser208. Ainsi l'épitope triplement phosphorylé serait reconnu par AT8 avec une meilleure affinité que l'épitope doublement phosphorylé.Caroline Smet-Nocca et Guy Lippens ont prouvé, dans uncollaboratif impliquant les équipes de Yves Jacquot (Université P. et M. Curie, Paris), et Etienne-Emile Baulieu (Inserm UMR 1195, Kremlin-Bicêtre), que l'épitope de l'anticorps AT8un rôle actif dans l'agrégation de la protéine Tau en l'absence d'une phosphorylation inhibitrice. Ils démontrent par(RMN),etélectronique qu'une phosphorylation de l'épitope AT8 limitée aux résidus Ser202 et Thr205 induit un tournant dans la protéine tau qui empêche l'agrégation, tandis que la phosphorylation supplémentaire de la Ser208 déstabilise cettelocale et mène vers l'agrégation.Alors qu'elle est réalisée, l'agrégation de la protéine tau phosphorylée conduit à la formation de fibrilles morphologiquement similaires à celles issues des cerveaux de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette étude met au premier plan la phosphorylation de la protéine tau dans le processus pathologique. Elle ouvre ainsi la voie vers l'identification des kinases impliquées dans ces phosphorylations spécifiques et vers une compréhension plus précise des mécanismes de l'agrégation avec, comme perspectives, de nouvelles pistes thérapeutiques.