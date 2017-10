Le senseur énergétique AMPK régule le devenir des cellules souches musculaires adultes

Figure. L'inactivation de l'AMPKa1 induit une augmentation du retour à la quiescence des cellules souches musculaires via une stimulation (Une stimulation est un événement physique ou chimique qui active une ou plusieurs cellules réceptrices de l'organisme. La cellule traduit la stimulation par un...)

© Marine Theret/Rémi Mounier

Au cours de la régénération du muscle, une partie des cellules souches musculaires s'auto-renouvelle et retourne à un état de quiescence. Le contrôle de cet état est primordial pour l'équilibre du muscle squelettique. L'équipe de Rémi Mounier à l'Neuromyogène, met en évidence que le senseur énergétique AMPKle retour à la quiescence des cellules souches musculaires via lade l'd'uneclé duglycolytique: la lactate déshydrogénase. Cette étude publiée le 17 mai 2017 dans la revue, ouvre la voie à la caractérisation d'agents pharmacologiques modulateurs de l'homéostasie des cellules souches musculaires et utilisables pour le traitement des myopathies dégénératives.Dans lesquelettique sain adulte, les cellules souches musculaires (cellules satellites) sont quiescentes sous la lame basalele long de lamusculaire. Après une, ces cellules s'activent, prolifèrent puis sont capables de se différencier pour réparer les myofibres endommagées. Elles peuvent aussi s'auto-renouveler et retourner à un état de quiescence afin de reconstituer la réserve de cellules souches. Les voies moléculaires qui contrôlent le retour à la quiescence sont donc essentielles à l'homéostasie du muscle tout au long de la. Elles ont commencé à être identifiées au cours des toutes dernières années seulement. Dans d'autres tissus, comme la, la régulation du devenir des cellules souches dépend de leur métabolisme.L'AMPK (5'AMP kinase) est un senseur énergétique coordonnant les processus consommateurs et producteurs d'. C'est un senseur du niveau d'AMP dans la cellule qui induit une réponse catabolique quand celui-ci est trop élevé. De par ses fonctions régulatrices aux niveaux énergétique, métabolique et du cycle cellulaire, l'AMPK est un bon candidat pour ledu choix entre différenciation et auto-renouvellement des cellules souches musculaires.Différents systèmes expérimentaux complémentaires ont été mis en oeuvre(modèles murins déficients pour l'AMPK spécifiquement dans les cellules souches musculaires ou dans les myofibres),(myofibres isolées) et(cultures primaires), couplés à une approche pharmacologique. Les différentes phases du devenir des cellules souches, après un dommage musculaire, ont pu ainsi être explorées: prolifération, différenciation et auto-renouvellement/retour à la quiescence.Les chercheurs montrent que le senseur énergétique AMPK contrôle le retour à la quiescence (ou auto-renouvellement) des cellules souches musculaires. En effet, les cellules souches musculaires déficientes pour l'AMPKa1 s'auto-renouvellent plus, induisant une altération de la régénération musculaire. En outre, ces cellules souches déficientes pour l'AMPKa1 ont un métabolisme principalement glycolytique. Cette augmentation du métabolisme glycolytique et de la régulation de l'auto-renouvellement est médiée par la lactate déshydrogénase (LDH), une enzyme non limitante dans les cellules différenciées, qui présente une activité fortement augmentée dans les cellules souches invalidées pour lede l'AMPKa1. Enfin, ils montrent que des nutriments spécifiques du métabolisme glycolytique ou oxydatif contrôlent directement le devenir des cellules souches musculairesla voie de signalisation AMPKa1/LDH, attestant l'importance du métabolisme dans ce processus.Ces travaux pourraient permettre de mettre en évidence de nouveaux régulateurs de l'homéostasie des cellules souches musculaires, facteur pouvant être modulé pharmacologiquement. Ceci est particulièrement intéressant au regard d'études récentes mettant en évidence un effet bénéfique de l'de l'AMPK dans les myopathies dégénératives, caractérisées par des cycles permanents de régénération.Theret M, Gsaier L, Schaffer B, Juban G, Ben Larbi S, Weiss-Gayet M, Bultot L, Collodet C, Foretz M, Desplanches D, Sanz P, Zang Z, Yang L, Vial G, Viollet B, Sakamoto K, Brunet A, Chazaud B, Mounier R.EMBO J. 2017 Jul 3;36(13):1946-1962. doi: 10.15252/embj.201695273. Epub 2017 May 17Rémi MounierInstitut NeuromyogèneCNRS UMR 5310 - INSERM U1217 -de Lyon