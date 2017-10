Un éclairage semi-conducteur efficace



Une équipe de l'UE a résolu certains des problèmes rencontrés par les éclairages à semi-conducteurs (SSL, pour solid-state lighting). En ajustant les propriétés des nanocristaux, l'équipe a créé un dispositif d'éclairage bon marché et parfaitement efficace.L'éclairage compte pour plus de 20 % de la consommation électrique et pourtant les technologies actuelles sont inefficaces et dispendieuses. En revanche, l'éclairage à semi-conducteurs, basé sur les nanocristaux, est efficace à 100 % mais son développement est confronté à toute une série de problèmes.LeEDONHIST ('Electronic' doped colloidal nanocrystal heterostructures with designed interfacial composition: Towards theof new nano-device concepts for lighting and energy technologies), financé par l'UE, a donc abordé certaines de ces questions. L'équipe a travaillé sur le potentiel de confinement des hétérostructures nanocristallines et le dopage électronique. Les chercheurs ont étudié les propriétés structurales et optiques des nanocristaux afin de développer un dispositif d'éclairage à semi-conducteurs qui soit efficace, bon marché et pratique.Les membres de l''équipe ont développé de nouveaux protocoles de synthèse de points quantiques à fonction d'ayant une composition interfaciale commandée. Cette approche réduit ainsi lede croissance des nanocristaux sans affecter leurs propriétés optiques. Les chercheurs ont également étudié de nouveauxphotophysiques. Cette étape a permis de démontrer un nouveau mécanisme antibunching (dégroupement de photons) et clarifié l'influence des surfaces et des interfaces sur les propriétés optiques.Les chercheurs ont exploité ces points quantiques dans quatre applications pratiques. L'une de ces applications concerne des concentrateurs solaires luminescents transparents de grande taille - le principal résultat du projet. Cesolaire luminescent s'appuie sur des points quantiques colloïdaux sans métaux lourds et des nanoparticules de silice en bande indirecte. Le dernier prototype de concentrateur solaire ne subit ainsi aucune pertegrâce à la réabsorption orientée de laLe dispositif démontre par conséquent une efficacité de conversion record, supérieure à 3 % malgré sa grandeet sa haute(70 % de transmission). Ces nouveaux concentrateurs apparaissent comme de bons candidats pour des éléments photovoltaïques intégrés comme les fenêtres.Les simulations prévoyaient que la performance optique du LSC devait augmenter en fonction de laet de l'épaisseur. Les résultats donnent uneoptique maximale en sortie de 70 W. Une telle puissance est obtenue en utilisant des dalles multiples d'unchacune dans lesquelles les points quantiques optimisés seraient intégrés.Ces travaux ont généré la publication de 22 documents dans des revues à comité de lecture et trois demandes de brevets. En s'appuyant sur ces brevets, les partenaires du projet ont créé une sociétépour industrialiser et commercialiser les fenêtres photovoltaïques développées dans le cadre d'EDONHIST.Une nouvelled'éclairage hautement efficace en sera l'aboutissement. Le produit commercialisable se composera essentiellement de panneaux deplats émettant de laPour plus d'information voir: Final Report Summary - EDONHIST ('Electronic' DOped colloidal Nanocrystal Heterostructures with designed Interfacial composition: towards the development of new nano-device conceptS for lightning and energy Technologies)