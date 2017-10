Des plastiques qui dansent

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général...)



Déformation réversible d'une bande de polymère conducteur sous influence d'un champ électrique dans une solution aqueuse.

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour créer du...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

Référence publication:

Contact chercheur:

Des chercheurs de l'Institut des sciences moléculaires (CNRS/Université Bordeaux/Bordeaux INP) viennent de mettre au point un nouveau type d'actionneur à base de polymères conducteurs. L'originalité du travail ? Pour la première fois, il est possible de déclencher par voie électrochimique une déformation réversible d'un plastique à distance. Ce processus, qui se déroule sans aucune connexion, permet d'actionner beaucoup d'objets simultanément, d'où des applications potentielles dans le domaine de la micromécanique ou de la robotique qui nécessitent une action à distance. Ces travaux sont parus dans la revueMettre en action des objets de façon contrôlée pour effectuer certaines tâches a son importance pour des domaines d'application comme la conception de muscles artificiels. Plusieurs approches basées sur l'utilisation de polymères conducteurs sont actuellement explorées mais malheureusement, le déclanchement de l'action par voie électrochimique nécessite toujours une connexion physique, c'est-à-dire un câble qui relie le polymère à une source d'. Les scientifiques cherchent donc des modes alternatifs pouvant provoquer à distance une actiondu polymère à l'image de ce qui est très courant dans des systèmes vivants comme les muscles.Les chercheurs de l'des sciences moléculaires montrent pour la première fois, qu'il est possible de générer le mouvement d'unà base d'un polymère conducteur en utilisant une approche originale appelée " électrochimie bipolaire ". Les objets sont placés dans unélectrique, qui va conduire à leur. Ils montrent alors une différence deaux extrémités : l'une présente un excès, l'autre un déficit. Cette polarisation est suffisamment importante pour que des réactions chimiques opposées puissent avoir lieu à chaque extrémité, puisque chacune présente maintenant des caractéristiques antagonistes. Ainsi, à une extrémité l'objet va se réduire et à l'autre s'oxyder simultanément, conduisant à la déformation asymétrique de sa structure et par conséquent provoquant son mouvement. L'de cette déformation réversible peut être contrôlée par la différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes.L'avantage de ce concept : aucun câblage n'est nécessaire pour induire le mouvement et il est donc possible d'actionner une multitude d'objets en parallèle. Plusieurs applications sont envisageables comme la conception de muscles artificiels, ou pour une utilisation dans le domaine de la robotique qui nécessite une action à distance.Bhavana Gupta, Bertrand Goudeau, Alexander KuhnWireless electrochemical actuation of conducting polymersAngew. Chem. 4 octobre 2017Alexander Kuhn, Institut des sciences moléculaires – Bordeaux