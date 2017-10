Arrêt sur image: la transcription freine la mobilité d'un gène unique

Figure 1: En direct, un gène et son messager vu dans une cellule humaine vivante. Image d'une cellule cancéreuse mammaire exprimant une protéine fluorescente rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) fibre (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant généralement sous forme de faisceaux.)

L'organisation du génome humain dans le noyau joue un rôle essentiel dans la régulation de son expression. Depuis quelques années nos connaissances sur l'architecture nucléaire et l'agencement des chromosomes en conditions normales et pathologiques évoluent très rapidement, notamment grâce aux approches demoléculaire. Ces techniques de pointe, permettent désormais d'obtenir des informations allant jusqu'à l'échelle de cellules uniques. Néanmoins l'enréel du comportement d'unisolé,en contrôlant sa fonction, n'était jusqu'alors pas possible. Une équipe de chercheurs du Centre de Biologie Intégrative de Toulouse(1) (CNRS /Toulouse III - Paul Sabatier) a récemment réussi à optimiser une technique d'étiquetage de l'ADN appelée ANCHOR, leur permettant de suivre pour la première fois, la transcription(2) d'un gène isolé en cellules humaines. Ces travaux font l'd'une publication dans lele 3 octobre 2017.La technique d'étiquetage ANCHOR profite du système de ségrégation des chromosomes bactériens appelé ParB/parS. parS est une séquence d'ADN courte spécifiquement reconnue par la protéine ParB. Insérée à proximité immédiate d'un gène cible dans les cellules humaines, cette séquence bactérienne devient l'unique partenaire de ParB dans la cellule. Il est alors possible de localiser précisément le gène d'intérêt par simple transfection de protéines ParB fluorescentes. Le système ANCHOR, breveté par l'équipe(3) et initialement utilisé pour étudier le comportement de la chromatine au cours de la recombinaison homologue chez la(4), s'adapte à tout type de cellules eucaryotes et offre des nombreuses applications pour l'analyse des fonctions du. La société NeoVirTech SAS(5), spin-off du laboratoire hébergé à l'des Technologies Avancées du Vivant (ITAV, USR3039), exploite d'ailleurs déjà cettedans le but de développer desautofluorescents pour le criblage de molécules à activités antivirales de nouvelle génération.Le système ANCHOR, combiné au système MS2/MCP(6) (permettant l'étiquetage de l'ARN messager par un mécanisme similaire), a permis d'observer et de comparer les mouvements du gène étiqueté, avant et aprèsde la transcription. Le comportementdu gène, marqué par une protéine fluorescente rouge, a pu être analysé en conditions physiologiques par vidéo-microscopie. Alors que lade sontranscriptionelle par l'estradiol est contrôlée par l'apparition d'ARN messager quant à lui marqué par une protéine fluorescente verte.Les résultats de l'analyse quantitative de ces travaux, publiés dans le, révèlent tout d'abord que le mouvement du gène étiqueté se trouve confiné, quelquesà peine après l'initiation de la transcription. De manière surprenante, avant d'être transcrit, le gène d'intérêt semble plutôt soumis à unelibre, trèsd'une cellule à une autre même enG1 du cycle cellulaire. Or, jusqu'alors la chromatine des chromosomes était supposée suivre une diffusion contrainte comme chez la levure. Indépendamment de la mobilité initiale, le mouvement du gène est freiné dès son activation par l'ARN polymérase 2 et le recrutement concomitant de nombreux cofacteurs. La forme active de la polymérase est connue pour s'établir en amas plutôt statiques, ce qui est parfaitement cohérent avec l'idée que le gène soit enfermé dans une cage de protéines lors de sa transcription. A l'intérieur de cette cage, le gène à plus de chance d'entrer en contact avec ses éléments régulateurs. A terme, ceci pourrait composer la signature d'un gène actif et permettre le criblage de nouvelles molécules pharmacologiques agissant sur la transcription. Cette étude ouvre de nombreuses pistes pour mieux comprendre lades chromosomesGermier, T., S. Kocanova, N. Walther, A. Bancaud, H.A. Shaban, H. Sellou, A. Zaccaria Politi, J. Ellenberg, F. Gallardo, and K. Bystricky. 2017. Real-time chromatin dynamics at the single gene level during transcription activation. bioRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/111179 Kerstin BystrickyCentre de biologie intégrative118de Narbonne31062 Toulouse Cedex 9