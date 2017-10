Les liens entre l'architecture 3D du génome et la construction du cerveau décodés

Figure: Remaniement multi-échelle de l'architecture de la chromatine pendant le développement du cerveau de la souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue aussi comme animal de compagnie ou de...) chromosome (Le chromosome (du grec khroma, couleur et soma, corps, élément) est l'élément porteur de l'information génétique. Les chromosomes contiennent...) force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale »...) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

© Boyan Bonev

© Illustration résumé: Elisa Cavalli

L'équipe de Giacomo Cavalli à l'Institut de génétique humaine, a généré des cartes en trois dimensions à ultra-haute résolution des contacts au sein de la chromatine in vivo à partir de cellules de cerveau de souris. Ceci montre que l'tridimensionnelle dusubit des changements à de multiples échelles pendant le développement. De nombreux contacts dynamiques associés aux facteurs de transcription, au processus d'épissage de l'ARN et à laépigénétique sont ainsi révélés. Cette étude publiée le 19 octobre 2017 dans la revue, illustre comment l'spatiale du génome est profondément liée à sa fonction.La façon dont le génome est organisé en 3D est apparue récemment comme intimement liée à sa fonction biologique et constitue un nouvel aspect passionnant du domaine de l'épigénétique, cette branche de laqui étudie l'information héritable au-delà de la séquence de l'ADN. Les changements dans l'architecture du noyau cellulaire peuvent modifier le devenir cellulaire et des perturbations dans cette architecture peuvent entraîner des phénomènes pathologiques. Des interactions régulatrices entre des régions spécifiques déterminent si les gènes impliqués seront activés ou réprimés et sont donc essentielles pour établir et maintenir l'identité cellulaire pendant le développement. Ces interactions sont difficiles à étudier dans l'du génome en raison de l'énormedes contacts possibles à l'intérieur du noyau, où plus de 2 m d'ADN sont condensés dans l'espace minuscule du noyau cellulaire d'environ 10?m deEn utilisant une nouvelle approche combinant la purification des populations de types cellulaires spécifiques, suivie d'unede leur architecture3D avec une résolution spatiale sans précédent, les chercheurs montrent que les changements dans l'organisation du génome se produisent à des échelles spatiales multiples pendant le développement du cerveau de la souris. Ils observent que, lorsque les gènes sont activés, ils sont généralement associés à lade frontières capables d'isoler des domaines chromosomiques des régions génomiques adjacentes. Cependant, l'induction de la transcription par des techniques de(CRISPR/Cas9) n'est pas suffisante pour créer de telles frontières, ce qui suggère qu'elles sont définies par des facteurs spécifiques qui demeurent inconnus. En outre, les chercheurs ont découvert que les gènes fortement épissés se contactent de manière préférentielle à l'intérieur du noyau, ce qui indique une association jusqu'alors inconnue entre le processus d'épissage de l'ARN et l'organisation 3D du génome.Ces découvertes sont valables dans tous les types cellulaires étudiés, mais les chercheurs ont aussi identifié des contacts 3D spécifiques de chaque type cellulaire. Unde contacts liés aux facteurs épigénétiques nommés Polycomb, est très prononcé dans les cellules souches, mais il est fortement perturbé lors de la différenciation neurale. D'autre part, des interactions chromatiniennes entre sites fixés spécifiquement par plusieurs facteurs de transcription neuronaux sont établies durant le processus de différenciation. Par ailleurs, les chercheurs montrent que les contacts 3D entre les régions régulatrices appelés "enhancers" et les régions promotrices de leurs gènes cibles sont régulés dynamiquement et sont généralement établis au moment de l'de ces gènes.Ces résultats illustrent comment l'architecture nucléaire 3D est fortement liée à la fonction physiologique et pathologique normale du cerveau in vivo. Ils ont des implications pour la compréhension de plusieurs maladies liées au cerveau telles que leintellectuel et l', qui sont fréquemment associés aux processus de remodelage de la chromatine