UreG, une enzyme qui a besoin de désordre pour fonctionner

Figure: L'activité enzymatique (hydrolyse du GTP) de l' enzyme (Une enzyme est une molécule (protéine ou ARN dans le cas des ribozymes) permettant d'abaisser l'énergie d'activation d'une réaction et d'accélérer jusqu'à des...) sodium (Le sodium est un élément chimique, de symbole Na et de numéro atomique 11. C'est un métal mou et argenté, qui appartient aux...) Oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde...) données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

© Elisabetta Mileo

"La vie cellulaire a besoin de désordre: certaines enzymes doivent rester flexibles pour fonctionner correctement et nécessitent une structure désordonnée. Si l'enzyme intrinsèquement désordonnée UreG est forcée dans une structure tridimensionnelle trop rigide elle perdsa capacité à agir." Telles sont les conclusions d'une étude menée par Elisabetta Mileo au Laboratoire de bioénergétique etdes protéines, en collaboration avec l'équipe de Barbara Zambelli à l'de(Italie). Cette étude a été publiée le 20 juillet 2017 dans la revueElle s'appelle UreG et c'est une enzyme permettant l'insertion dudans l'uréase, uneimpliquée dans la pathogénicité de certaines, telles quel'agent responsable de l'gastrique. Il y a quelques années, les chercheurs avaient déjà montré que UreG n'a pas une structure unique, mais fluctue au travers d'uncontinu de conformations. Dans cette nouvelle étude, ils ont étudié ce qu'il se passe lorsque cette flexibilité est altérée sous l'influence de composés modifiant la rigidité structurale des protéines. En combinant les techniques de marquage paramagnétique couplé à la RPE, la RMN et des tests d'activité, les deux équipes ont analysé en détail la relation entre plasticité structurale et activité enzymatique. Leurs résultats montrent que si UreG est maintenue dans une structure tridimensionnelle trop rigide, elle perd complètement sa capacité à agir, et qu'une certainede flexibilité structurale est nécessaire pour une activité optimale.Les protéines intrinsèquement désordonnées ont fait leur irruption enil y a une quinzaine d'années. Jusque-là, désordre structural rimait avec dénaturation, mais uncroissant de systèmes ont été identifiés dans lesquels le désordre, avec les multiples transitions structurales qu'il permet,un rôle fonctionnel essentiel: signalisation cellulaire,, reconnaissance entre partenaires, etc., autant de domaines où les systèmes désordonnés ou partiellement désordonnés assurent des fonctions clés. A l', dans les systèmes enzymatiques, la précision structurale semblait de rigueur, et la relation structure-fonction (avec le modèle "clé-serrure"), le paradigme permettant de comprendre la spécificité de substrat et la sélectivité catalytique. Les travaux récents menés par la collaboration franco-italienne sur l'enzyme UreG viennent de battre encette vision. Ce résultat surprenant révèle ainsi le rôle émergent que les hétérogénéités structurales et l'conformationnel peuvent avoir dans l'activité de certaines enzymes.Ce changement de paradigme renouvelle fortement notre compréhension du rôle de laprotéique dans la fonction et l'évolution des enzymes. Il pourrait également avoir des retombées importantes enpharmaceutique en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement d'inhibiteurs enzymatiques, actuellement basé sur une vision rigide des interactions entre principes actifs et enzymes cibles.