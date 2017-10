Lutter contre l'acidité pour survivre: le bacille tuberculeux n'avait pas dit son dernier mot

Institut Pasteur (L’Institut Pasteur est une fondation française privée à but non lucratif qui se consacre à l'étude de la biologie, des microorganismes, des maladies et des vaccins. Il est ainsi nommé d'après...)

acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire, les bases.)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général, on parle de protéine lorsque la...)

pompe (Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide.)



Figure 1. Invasion de macrophages humains (noyaux en bleu) par le bacille de la tuberculose (en vert) et défense du bacille contre les attaques acides par le recrutement de la protéine cellulaire CISH (en rouge). Le contour d'un macrophage est représenté par la ligne pointillée blanche.

© Queval CJ et al. Cell Rep. 2017. 13:3188-3198. CC-BY-NC-ND4.0

virulence (La virulence désigne le caractère pathogène, nocif et violent d'un micro-organisme (bactérie ou champignon). La virulence d'un pathogène létal est facilement mesurable mais celle des...)

bactérie (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane. Les bactéries...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)



Figure 2. Modèle décrivant le contrôle de l'acidité du phagosome par Mycobacterium tuberculosis via l'expression de la protéine CISH, qui étiquette avec des résidus Ubiquitines (Ub) la pompe à protons (H+ V-ATPase) ce qui la conduit vers des compartiments de dégradation (protéasome). L'induction de l'expression de CISH est réalisée par le relargage de GM-CSF (Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor) après l'entrée du bacille dans le macrophage et l' activation (Activation peut faire référence à :)

© Queval CJ et al. Cell Rep. 2017. 13:3188-3198. CC-BY-NC-ND4.0

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en argument. Aujourd'hui, le...)

La lutte contre les bactéries infectieuses nécessite la compréhension au niveau moléculaire des stratégies de défense, souvent très élaborées, qu'elles déploient pour désamorcer les défenses de l'hôte. Les équipes de Priscille Brodin au Centre d'infection et d'immunité de Lille et de Roland Brosch à l', en collaboration avec Edouard Yeramian, montrent que pour lutter contre la défensepeut détourner à son profit une voie cellulaire de l'hôte, afin d'induire l'expression d'uneconduisant à la dégradation de laà protons. Cette étude a été publiée le 26 septembre 2017 dans la revueDepuis les travaux précurseurs de Metchnikoff, une attention particulière a été portée aux mécanismes spécifiques permettant aux bactéries de lutter contre l'acidité rencontrée dans les phagosomes qui sont des vésicules intracellulaires contenant les bactéries qui ont été ingérées par les macrophages.Dans le cas de, responsable de la tuberculose, cette défense était attribuée à un facteur desecrété par la, agissant au niveau des pompes à protons (V-ATPase) à lades phagosomes et permettant précisément de créer un milieu intérieur acide hostile. Des recherches menées par l'équipe de Priscille Brodin (Institut Pasteur de Lille et de Corée) en collaboration avec Edouard Yeramian et l'équipe de Roland Brosch à l'Pasteur de, et Akihiko Yoshimura à l'Keio à Tokyo, révèlent que pour lutter contre la défense acidea "plus d'un tour dans ses manches". De fait il apparaît quepeut détourner à son profit une voie cellulaire de l'hôte, afin d'induire l'expression de la protéine CISH (membre de la famille de protéines SOCS, impliquées dans les régulations immunitaires), s'attachant alors à une sous-unité spécifique de la pompe à protons et conduisant à sa dégradation.Au-delà même des possibilités thérapeutiques potentielles, cette découverte ouvre des perspectives dans différentes directions. Une synergiepeut être envisagée entre le nouveau modèle et le modèle antérieur. Par ailleurs les mécanismes de défense mis en évidence pour le bacille tuberculeux, ou des déclinaisons de ces mécanismes, pourraient intervenir dans d'autres pathologies infectieuses, causées par des bactéries ou même des parasites. Il est d'ailleurs intéressant de noter que des corrélations ont été observées au cours de plusieurs études entre des susceptibilités accrues à différentes maladies infectieuses et des polymorphismes génétiques de CISH. Des études plus approfondies devraient permettre de déterminer dans quelle mesure ces corrélations peuvent se rapporter au nouveau modèle.