Lumière sur les parois ferroélectriques

Pour la première fois, une équipe de chercheurs a observé que la paroi séparant deux domaines d'un matériau ferroélectrique présente une polarisation non nulle, contrairement à ce qu'il était admis jusque là. L'exploitation de la polarisationde ces parois ouvre des perspectives encourageantes pour l'accroissement des capacités de stockage des mémoires numériques.Lesferroélectriques sont constitués de régions microscopiques où la polarisation électrique est figée dans une même. Laséparant deux domaines ferroélectriques de polarisation opposée était jusqu'à présent méconnue, notamment à cause de sa taille qui n'excède pas quelques dizaines de nanomètres. Des chercheurs de l'deetdes matériaux de Strasbourg sont toutefois parvenus à l'observer grâce à l'imagerieet à des simulations numériques.Il était généralement admis que les parois ferroélectriques présentent une configuration de type Ising, autrement dit une polarisation interne nulle. Menée sur deux matériaux modèles, car ayant fait l'de récentes études théoriques, cettedes parois a révélé qu'il n'en est rien. En effet, l'parlaser a mis en évidence une émission optique non linéaire localisée sur les parois. L'analyse de cette réponse optique, et sa modélisation, a montré une déviationpar rapport à celle que donnerait une polarisation nulle de type Ising. Et selon la symétrie duétudié, il a été observé une polarisation parallèle ou. Elle est donc non seulement non nulle, mais elle peut prendre plusieurs orientations. Ces parois ont été appelées parois de Néel, ou Bloch selon l'orientation de la polarisation, par analogie avec les parois observés dans les matériaux ferromagnétiques.L'organisation en domaines de matériaux ferroélectriques permet d'et déjà lebinaire de l'information dans les mémoires numériques. En offrant la possibilité d'exploiter en plus la polarisation interne des parois, cette étude contribue à lavers l'accroissement de la capacité de stockage. Elle permet aussi de franchir un pas supplémentaire dans l'observation des parois ferroélectriques en révélant leur structure en troisLes travaux présentés impliquent des chercheurs de l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS, CNRS/Univ. Strasbourg) , de l'Université de Genève et du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm. Ils sont publiés dans la revue Nature Communications.S. Cherifi-Hertel, H. Bulou, R. Hertel, G. Taupier, K. Dodzi (Honorat) Dorkenoo, C. Andreas, J. Guyonnet, I. Gaponenko, K. Gallo & P. ParuchNature Communications (2017), doi:10.1038/ncomms15768Salia Cherifi-Hertel, chargée de