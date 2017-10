Une machine-outil pour dépolluer une plage à Hawaï



Saviez-vous qu'environ 1 million de bouteilles de plastique sont achetées dans le monde chaque minute ? Une grande partie de ces déchets plastiques se retrouvent dans nos océans, soit huit millions de tonnes par. Au lieu de se décomposer, ce plastique se brise au fil des années en de plus petites particules qui sont ingérées par les animaux vivant dans ces milieux et remontent la. De futurs ingénieurs sherbrookois concevront et fabriqueront uneautomatisée qui collectera les déchets de petite taille qui s'accumulent surKamilo àafin de rétablir l'écosystème existant." Le documentaire, " Garbage Island : An Ocean Full of Plastic ", m'a à la fois interpelé et inspiré la conception d'une machine pour nettoyer les plagesen récupérant le plastique", soutient Alexandre Savard, étudiant en génieà l'de Sherbrooke. Il existe déjà des technologies développées par Dronyx ou H. Barber and Sons pour récupérer diverssur les plages mais elles n'ingèrent pas le plastique. LeHoola One (sauveren langue indigène d'Hawaï), mené par des étudiants de la Faculté de génie de l'UdeS, consiste en la conception et la fabrication, en collaboration avec le Hawai Wildlife Fund, d'une machine-outil automatisée qui parcourra lade Kamilo en enlevant les micro-déchets de plastique auet à mesure qu'ils s'accumulent.De quelle manière le plastique sera-t-il séparé ? " Le concept actuel que nous avons développé se rapproche d'une mini-usine mobile dede matières ", explique François Pontbriand, étudiant en génie mécanique. Parée d'un système de collecte du sable et d'un tamis tambour pour séparer les bouts de bois et les roches du sable, bien que ce concept ne soit pas encore officiel, cet appareil sera en plus doté d'un système depar. " Nous étudions plusieurs concepts à cet égard et nous choisirons en fonction du coût, de l'accessibilité, de l'efficacité et du coût énergétique ", ajoute lesherbrookois.Toute l'équipe de Hoola One partage les mêmes préoccupations environnementales et surtout le désir de sensibiliser le plus de gens à cette problématique complexe des déchets marins qui polluent des milliers de plages sur la. Avec au moins 5,25 trillions de particules de plastique flottant sur l'pour une somme de 268 940 tonnes (Sigler, 2014), nous sommes ende léguer aux générations futures un cadeau empoisonné, d'où l'urgence de trouver des solutions d'qui permettront de dépolluer ces plages et restaurer les écosystèmes rapidement.