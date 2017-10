Cartographie de la transition magnétique dans un alliage FeRh



© CNRS-CEMES

Grâce à l'holographie électronique, des physiciens ont observé pour la première fois le changement d'état magnétique de couches minces de FeRh, sous l'effet de la température. Ils ont ainsi mis en évidence la non homogénéité spatiale de cette transition, due notamment à l'influence des interfaces.Un composé comme FeRh (alliageet Rhodium) transite d'un état antiferromagnétique (“AF” à aimantation nulle) à ferromagnétique (“F” à aimantation non nulle) aux alentours de 100 °C. Or, la connaissance et lede l'état magnétique d'un composé ferromagnétique en fonction de laest essentiel pour le développement de nouveaux dispositifs magnétiques, en particulier ceux utilisés pour l'enregistrement thermiquement activé. Les mécanismes impliqués lors de la transition F/AF sont cependant très controversés et n'ont été étudiés expérimentalement qu'endes échantillons.Pour mieux les connaître, les chercheurs ont réalisé pour la première fois unequantitative de l'induction en fonction de la température de l'intérieur d'une(50 nm) de FeRh obtenue par croissance épitaxiale sur un substrat d'de magnésium. Pour dresser cette carte, ils ont utilisé l'électronique, une technique originale deélectronique en transmission. Il s'agit de faire interférer un faisceau d'électrons rapides ayant interagit avec l', et un faisceau de référence. La figure d'obtenue révèle l'état magnétique du. Les chercheurs ont associé cette technique avec un contrôle in situ de la température de l'étudié. Cela leur a permis d'observer l'évolution de l'aimantation dans l'échantillon en fonction de la température, avec une résolution spatiale de l'ordre du nanomètre.Cette étude a révélé que la transition magnétique se fait de façon non homogène dans la couche mince. Lorsque l'on se déplace le long de son axe de croissance, la température de transition magnétique évolue: elle décroît notamment à proximité des interfaces de la couche de FeRh (cf. Figure a). Par ailleurs, l'de température nécessaire pour que la transition s'effectue varie également (cf. Figure c). Ces résultats mettent en évidence les effets de la surface du film et ceux de l'avec le substrat. Les chercheurs ont également observé, au cours de cette transition, la formation de domaines ferromagnétiques périodiques qui s'étendent à l'approche de la transition de laantiferromagnétique vers la phase ferromagnétique dans le plan du film mince.Au-delà de ces résultats sur les mécanismes fondamentaux de transition F/AF, ce travail apporte une nouvelle illustration de l'intérêt du développement des expériences d'holographie électronique sous sollicitation, ici par le contrôle de la température. Le développement d'études similaires, mais souscette fois, apportera des informations sur le couplage magnéto-électrique dans des composés multiferroïques, pressentis pour des applications en électronique de, mais aussi pour l'étude de composants de la microélectronique.G. Gatel, B. Warot-Fontrose, N. Biziere, L.A. Rodriguez, D. Reyes, R. Cours, M. Castiella et M.J. CasanoveNature Communications (2017), doi:10.1038/ncomms15703Christophe Gatel, maître de conférences à l'Paul Sabatier et chercheur au CEMES