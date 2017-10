Vers des implants médicaux énergétiquement autonomes

Alimenter un système électronique comme un pacemaker en puisant l'énergie dans des fluides physiologiques pourrait révolutionner le développement d'implants biomédicaux. C'est déjà le cas des biopiles enzymatiques qui peuvent produire de l'à partir deet d'. Lade leurs performances croissantes avec la diminution des demandes ende l'électronique permet maintenant d'envisager la construction d'appareils électroniques intégrables dans des organismes vivants.C'est ce que viennent de réaliser des chercheurs du Centre dePaul Pascal (CNRS), de l'des sciences moléculaires (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP), du Max-Planck Institute for intelligent systems et de l'Institute for microelectronics (Stuttgart). Ils ont mis auune puce électronique pouvant être alimentée par leur nouvelle micro-biopile enzymatique implantée en conditions physiologiques, comme dans un organisme vivant. Une petite goutte de solution de glucose est même capable de faire marcher lependant plusieursCes résultats sont publiés dans Lab on Chip.Andrew G. Mark, Emmanuel Suraniti, Jérôme, Harald Richter,Alexander Kuhn, Nicolas Mano & Peer FischerOn-chip enzymatic microbiofuel cell-powered integrated circuitsLab on a Chip 26 avril 2017Nicolas Mano, Centre de recherche Paul Pascal – Pessac