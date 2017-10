Vers une alternative aux batteries lithium-ion

L'extraordinaire développement des batteries lithium-ion montre qu'elles sont au cœur de la transition énergétique. Cependant, l'épuisement des ressources en lithium pousse la communauté scientifique vers l'utilisation d'ions autres que le. C'est pourquoi une équipe du Laboratoire PHENIX (CNRS/UPMC/Sorbonne Universités), en collaboration avec l'technique de Berlin, cherche à développer des batteries utilisant des éléments plus abondants surcomme le magnésium ou l'. Leur avantage ? Ces éléments présentent, en, une plus granded'volumique que le lithium, c'est-à-dire qu'une plus granded'énergie peut être stockée ou transportée dans undonné. Mais pour réaliser des batteries avec ces nouveaux ions, les challenges à relever sont nombreux, notamment le choix d'und'électrode capable de les insérer de manière réversible, condition sine qua none pour obtenir un matériau de batterie rechargeable etPour pouvoir insérer ces ions dans l'électrode, il est nécessaire que ces électrodes présentent des trous ou des défauts dans leur structure cristalline appelés lacunes. Alors que le composé pure TiO2 souvent utilisé comme matériau d'électrode ne présente qu'une faibleélectrochimique, les chercheurs sont parvenus à créer une très grande concentration de lacunes de(jusqu'à 22 %) dans une structure cristalline de TiO2 (anatase) en utilisant une méthode de type sol-gel. Les mêmes chercheurs, associés à une équipe de l'Université technique de Berlin, viennent de franchir une étape supplémentaire en montrant que ce matériau était susceptible de piéger ces cations Mg2+ et Al3+ dans les lacunes de titane. L'introduction de ces défauts permet d'obtenir des capacités de stockage jusqu'à six fois celles obtenues pour le composé TiO2 pur.L'utilisation de ce nouveau matériau lacunaire peut maintenant être envisagée dans des batteries rechargeables à ions Mg2+ et Al3+. Ces travaux permettent également d'étendre à d'autresd'électrode l'utilisation de défauts de structure pour développer de nouvelles batteries en s'affranchissant des ions lithium.T. Koketsu, J. Ma, Benjamin. J. Morgan, M. Body, C. Legein, W. Dachraoui, M. Giannini, M. Salanne, F. Dardoize, H. Groult, O.J. Borkiewicz, K.W. Chapman, P. Strasser & D. DambounetReversible magnesium and aluminium insertion in cation-deficient anatase TiO2Nature Materials 18 septembre 2017Damien Dambournet, Laboratoire PHENIX –