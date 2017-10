Un gène identique impliqué dans la schizophrénie et trouble bipolaire

Connexions fronto-limbiques associé à la variation de SNAP25 visualisé en tractographie par IRM de diffusion

(Credit: Stéphane Jamain (data from diffusion-imaging.com)



Réseau préfronto-amygdalien associé à la variation de SNAP25 visualisé en tractographie par IRM de diffusion

(Crédit: Josselin Houenou /BrainVisa/Connectomist 2.0)

Une équipe de recherche en psychiatrie au CEA-Neurospin, avec l'Institut Mondor de Recherches Biomédicales (INSERM) et les hôpitaux universitaires Henri-Mondor, AP-HP, a montré qu'un variantassocié à de multiples troubles psychiatriques altère unpréfronto-limbique, ce qui augmenterait le risque de développer laou un. Les résultats de cette étude sont publiés en ligne le 2 octobre 2017 dans Journal of Neuroscience.?Les auteurs ont étudié une variation allélique duSNAP25, impliquée dans la neurotransmission et associée à la schizophrénie, au trouble bipolaire mais également à l'hyperactivité/trouble de l'attention.Les chercheurs ont combiné une étude d'association génétique chez 461 patients atteints de schizophrénie, une construction génétiqueet une approche dite d'"génétique(1)" dans deux cohortes, la première comprenant 71 sujets dont 25 patients bipolaires, lacomprenant 121 sujets sains. Ils ont en outre interprété l'expression génétique post mortem de SNAP25 à partir de tissu cérébral de patients schizophrènes.Les résultats révèlent que la variation du gène SNAP25 change l'expression de laassociée dans le, ce qui impacterait le traitement de l'information entre les régions cérébrales impliquées dans lades émotions. En lien avec ce mécanisme, l'étude d'imagerie génétique, combinant IRM anatomique etde repos, montre que dans les deux cohortes, le variant à risque est associé à un plus grandd'une zone cérébrale, l'amygdale, et une connectivité fonctionnelle préfronto-limbique altérée.Cette étude confirme l'existence d'uncommun à la schizophrénie et au trouble bipolaire: la variation du gène SNAP25. Ces maladies très fréquentes touchent chacune 1 % de la population adulte et sont handicapantes. En plus d'apporter un éclairage sur leur mécanisme, les résultats de cette étude suggèrent l'existence de symptômes potentiellement présents chez des patients ayant des maladies variées dans lesquels le gène est impliqué.Références publication:?A multi-level functional study of a SNAP25 at-risk variant for bipolar disorder and schizophrenia, Journal of Neuroscience 02/10/2017.DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1040-17.2017