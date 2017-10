Découverte d'une protéine de synthèse "anti-gel" biodégradable



Figure: Observation par microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments...) glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

© Moreno Marcellini, LSFC.

Comment améliorer la conservation des tissus vivants lors de transplantations, ou bien la consistance et le stockage de la crème glacée ? Une solution est d'utiliser les protéines "anti-gel", naturellement présentes chez de nombreux organismes vivant dans les zones polaires.Très recherchées pour leurs applications potentielles en, alimentation ou agriculture, ces molécules sont cependant difficiles à extraire. D'où l'intérêt de concevoir des composés qui s'en inspirent. Tel est le cas de la polyproline qui vient d'être mise aupar une équipe internationale, impliquant des chercheurs duSimple et prometteuse pour conserver des cellules dans le, cetteest composée d'une alternance de parties hydrophiles (attirées par l'eau) et hydrophobes, une caractéristique qui semble essentielle pour inhiber la formation de cristaux de glace. De plus, sonavec la glace ne conduit pas à l'émergence d'aiguilles qui pourraient endommager la membrane des cellules. Dernier atout, et non des moindres: la polyproline est biodégradable.