Les secrets d'une galaxie révélés

Cette magnifique image de l'amas du Fourneau est constellée d'un grand nombre de galaxies, qui pour certaines arborent l'aspect de simples points lumineux, pour d'autres dominent l'avant-plan. L'une d'elles, de forme lenticulaire, est NGC 1316. Lede cettebien connue des astronomes rend compte de sa structure en boucles, arcs et autres anneaux dont lededu VLT vient d'acquérir l'image la plus détaillée à ce. Sur ce cliché étonnamment profond figure en outre une myriade d'objets demoindre baignant dans un faibleintra-amas.Cetteprofonde, acquise au moyen d'un instrument doté de remarquables fonctionnalités, le Télescope de Sondage du VLT (VST) à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili, révèle les secrets des objets brillants qui composent l'amas du Fourneau, l'un des amas galactiques les plus riches et les plus proches de laNGC 1316, unecaractérisée par une histoire mouvementée et résultant de lade plusieurs petites galaxies, constitue sans doute l'un des objets les plus fascinants de l'amas. Les distorsions gravitationnelles résultant de son passé houleux ont marqué sa structure lenticulaire de leurs empreintes. Ondulations, boucles et arcs de vastesparsèment l'enveloppeextérieure. Ces structures furent pour la première fois observées dans les années 1970 et constituent, aujourd'hui encore, un véritabled'étude pour les astronomes contemporains. Preuve en est l'utilisation récente des dernières technologies ende télescope pour observer les détails les plus fins de l'étonnante structure de NGC 1316 au moyen d'uned'outils issus de l'et de la modélisation.Les processus de fusion ayant conduit à la formation de NGC 1316 ont donné lieu à un afflux de, qui alimente unexotique situé en son centre: undoté d'unequelque 150 millions de fois supérieure à celle du. A mesure qu'il accrête la matière environnante, ce monstre cosmique produit de très puissants jets de particules hautement énergétiques qui à leur tour donnent naissance à des lobes d'émission caractéristiques observés dans le domaine radio, et confèrent à NGC 1316 le statut de quatrième source radio la plus brillante duNGC 1316 a par ailleurs été le siège de quatre supernovae de type Ia, qui constituent des événements astrophysiques majeurs pour les astronomes. Les supernovae de type Ia sont en effet caractérisées par des luminosités clairement définies, qui peuvent être utilisées pour mesurer la distance de la galaxie hôte - 60 millions d'années-lumière dans le cas présent. Parce qu'elles constituent d'excellents outils de mesure précise de la distance d'objets lointains, ces "chandelles standards" sont particulièrement recherchées par les astronomes. Elles ont ni plus ni moins joué un rôle clé dans la découverte révolutionnaire de l'expansion de notreà un rythme toujours croissant.Cette image a été acquise par le VST à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili dans le cadre du Sondage Profond de l'amas du Fourneau, unvisant à obtenir un sondage profond et multi-images de l'Amas du Fourneau. L'équipe, pilotée par Enrichetta Iodice (INAF - Observatoire de Capodimonte, Naples, Italie), avait précédemment observé cette zone du ciel au moyen du VST et révélé l'existence d'unde matière faiblement lumineux reliant NGC 1399 à la galaxie NGC 1387 de moindres dimensions (eso1612). Le VST fut spécifiquement conçu pour mener de vastes sondages du ciel. Parce qu'il est doté d'un champ de vue étendu et corrigé à la fois, ainsi que d'unede 256 mégapixels baptisée OmegaCAM, le VST est capable de générer, avec rapidité, de profondes images de vastes régions du ciel, laissant aux télescopes de diamètres plus élevés - tel le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO - le soin d'explorer plus en détail chacun des objets pris individuellement.