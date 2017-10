Chlamydomonas: des ARN mitochondriaux bien poly(C) !

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est porté par des...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des...)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des...)



Figure: Polycytidylation des ARN messagers mitochondriaux de Chlamydomonas reinhardtii

©Laurence Drouard

algue (Les algues sont des êtres vivants capables de photosynthèse dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Elles constituent une...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

Les modifications de l'ARN jouent un rôle prépondérant dans l'expression génétique. L'existence d'ajouts poly(A) à l'extrémité 3' des ARN messagers et plus récemment celle d'ajouts poly(U) (succession d'Uridines) sont bien connues. En étudiant l'expression dumitochondrial de, l'équipe de Laurence Drouard à l'demoléculaire des plantes, en collaboration avec l'équipe d'Olivier Vallon à l'Institut de Biologie physico-chimique, a découvert l'ajout de poly(C) (succession de Cytidines) à l'extrémité des ARN messagers mitochondriaux. Ce nouveau type de modification post-transcriptionnelle des ARN messagers illustre unequi se décline aussi à l'échelle moléculaire. Cette étude a été publiée le 9 octobre 2017 dans la revueLes mitochondries, véritables centrales énergétiques des cellules eucaryotes, proviennent d'une bactérie ancestrale unique. Pour autant, au cours de l'évolution, la structure et l'expression du génome mitochondrial se sont diversifiées pour aboutir à des mécanismes moléculaires très divergents. Ainsi le génome mitochondrial des plantes supérieures est très grand, alors que celui de l'verte,est très petit et compact comme le génome mitochondrial humain.A ce, Adénosines et Uridines représentaient les deux seules formes de nucléotides ajoutées à l'extrémité 3' des ARN messagers mitochondriaux: chez les animaux, la polyadénylation stabilise les ARN messagers et complète le codon stop, chez les plantes c'est unde dégradation ! Chez un groupe d'Amibes (Myxomycètes), ce sont des additions d'Uridines qui ont été identifiées.Par diverses approches, les chercheurs ont mis en évidence que les ARN messagers mitochondriaux de Chlamydomonas pouvaient aussi se terminer par des extensions riches en Cytidines. Premier et unique exemple à ce jour de l'existence d'une telle modification post-transcriptionnelle, elle représente une nouvelle voie dede l'expression des gènes. Une analyse phylogénétique montre que l'émergence de la polycytidylation, processus spécifique des Chlorophycées, constitue un événement récent dans la lignée des algues vertes.