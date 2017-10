La forme finale des organes dépend aussi du corset de protéines qui les entourent

Figure: A: Représentation schématique d'un follicule ovarien de drosophile à un stade jeune (gauche) et à un stade plus avancé (droite). La lame basale (vert) contient des fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant généralement sous forme de faisceaux.) grand axe (En géométrie, le grand axe d'une ellipse est un paramètre utilisé pour décrire la dimension de cette conique. Le demi-grand axe est la moitié du grand axe.) microscope à force atomique (Le microscope à force atomique (ou AFM pour atomic force microscope) est un dérivé du microscope à effet tunnel (ou Scanning Tunneling Microscope, STM), qui peut servir à...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s)...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

© Gaël Runel, Arezki Boudaoud, Muriel Grammont

Il est admis que la forme finale d'un organe dépend de la croissance, de la division et de la forme des cellules qui le composent. Toutefois, ces cellules reposent directement sur un "tapis" de protéines, plus ou moins rigides, qui peuvent contraindre la forme des cellules ou guider leur croissance dans une direction déterminée. Grâce à la mesure de la rigidité du tapis entourant l'de drosophile, l'équipe de Muriel Grammont au laboratoire deet de modélisation de la cellule, en collaboration avec Arezki Boudaoud du laboratoire de Reproduction et développement des plantes, démontre que ces "tapis" protéiques forment une armature contraignant la forme des organes. Ces travaux ont été publiés le 16 octobre 2017 dans la revueLa forme finale des tissus et des organes dépend de multiples processus et facteurs, tels que la croissance, la, laet la forme des cellules qui les composent. Certaines cellules reposent sur un "tapis" appelé lame basale. Les lames basales sont constituées de protéines qui s'assemblent enpour former une armaturedes organes. Ces lames basales peuvent moduler la forme des organes de trois manières différentes. Elles contrôlent la délivrance des facteurs de croissance, protéines influençant la croissance des cellules, elles régulent l'entre les cellules et elles contrebalancent les forces mécaniques générées par les contractions cellulaires. Ce rôledemeure cependant mal connu pendant le développement et la croissance des organes et tissus.Une questionest de savoir si les propriétés mécaniques des lames basales sont modulées lors de la morphogenèse d'unet si une telle modulation a un impact sur la croissance et la morphogenèse. De cette question découle un défi technique: comment mesurer la rigidité de la lame basale dans un organe vivant ?Pour y répondre, les chercheurs ont étudié le follicule ovarien de la drosophile, dont le développement conduit à l'oeuf de la drosophile. Le follicule ovarien est composé de cellules germinales, dont l'ovocyte, entourées par une couche de cellules somatiques reposant sur une lame basale. Au départ, le follicule est sphérique et devient ovoïde auet à mesure de sa croissance. Il avait été montré que la couche de cellules somatiques sécrète les protéines de la lame basale, soit sous forme individuelle, soit sous forme de petites fibres qui se positionnent perpendiculairement au grand axe de l'ovoïde. Ces fibres pourraient agir comme un corset pour contraindre le follicule à croître préférentiellement le long de ce grand axe. Afin de tester cette hypothèse, les chercheurs ont mis auune méthode permettant de mesurer globalement et localement la rigidité de cette lame basale à l'aide d'un microscope à force atomique.Grâce à cette méthode, ils ont montré que la rigidité de la lame basale augmente au cours du développement du follicule ovarien et que les petites fibres sont effectivement des structures très rigides. Ces résultats confirment donc que les fibres corsettent le futur oeuf, et donc contrôlent safinale.Ce travail permet donc de comprendre comment les "tapis" qui entourent les organes contraignent mécaniquement leur expansion pour ainsi déterminer leur forme finale.