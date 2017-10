La plus longue piste connue de dinosaure sauropode révélée dans le Massif du Jura

La piste de sauropode PGN.01. Crédits: P.Dumas

Empreinte de pied (PD 12) et de main (MD 12) de Brontopodus plagnensis, PGN.01. Crédits: P. Dumas

Si le sauropode de Plagne marchait dans ses empreintes... Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :)



Empreinte et portion de la piste de théropode PGN.02. Crédits: P. Dumas

En 2009, la découverte d'empreintes d'un dinosaure gigantesque à Plagne (département de l'Ain, France), dans le Massif du Jura, avait été annoncée par le CNRS, donnant lieu à une importante couverture médiatique. Plusieurs campagnes de fouilles ont été menées de 2010 à 2012 par le Laboratoire dede Lyon et le Laboratoire Magmas et Volcans, mettant aula plus longue piste desauropode actuellement connue au. Les résultats de ces années d'ont été publiés dans la revue Geobios cet été.Il y a huit ans, le 5 avril 2009 des membres de la Société Des Naturalistes d'Oyonnax (SDNO) signalaient la découverte d'empreintes de pas de très grande taille sur un chemin de débardage de la commune de Plagne. Une expertise menée par des scientifiques du Laboratoire de Géologie de Lyon, suivie d'une prospection sur le plateau incliné de Plagne, ont confirmé cette observation et révélé la présence de nombreuses empreintes et de pistes sur 3 hectares de prairie ouverte.Une piste de 155 mètres a été retracée et les empreintes ont été identifiées dans des niveaux calcaires permettant de les dater précisément. Elles remontent ainsi au Tithonien inférieur (Jurassique supérieur, -150 Ma). A cette époque, le site de Plagne était situé sur la margede la plateforme carbonatée jurassienne, dans unde vasière littorale protégée de laouverte.Trois campagnes de fouilles estivales (2010-2012) ont été nécessaires pour arriver à ce résultat, cumulant 2 700 journées de travail. L'une des difficultés de l'étude d'un tels'étirant sur plus de 150 mètres et couvrant environ 1 500 m², est d'associer unegénérale du site (position relative des empreintes) et un relevé millimétrique des(morphologie etdes empreintes). La cartographie aérienne a été réalisée par l'"Drelio" (Laboratoire de Géologie de Lyon). Parallèlement, un relevé lasérométrique 3D de résolution millimétrique a été réalisé par la société ATM.3D, associé à une couverture orthophotographique.La piste étudiée développe 110 pas successifs et s'étire sur 155 m de long (PGN.01), les empreintes présentant diverses morphologies selon la plasticité du sédiment originel et les conditions de conservation. La partie amont protégée par un banc de 50 cm de calcaire a été délicatement fouillée révélant une vingtaine d'empreintes de mains et de pieds dans un excellent état de conservation.Les empreintes de mains présentent cinq marques de doigts circulaires organisées en arc de, sans traces de griffes. Les empreintes de pieds, mesurant de 94 à 103 cm, sont allongées et portent cinq marques de doigts elliptiques. Les caractéristiques biométriques des empreintes et de la piste révèlent unde très grande taille développant des enjambées de 2,80 m enet se déplaçant à 4 km/h. La morphologie de ces empreintes indique qu'il s'agit d'un nouvel ichnotaxon, Brontopodus plagnensis, dinosaure sauropode titanosauriforme dont la taille est évaluée à au moins 35 m de long pour unede 35 à 40 tonnes.Les sites à empreintes de sauropodes connus dans le monde révèlent fréquemment la présence simultanée de pistes de dinosaures carnivores bipèdes aux pieds tridactyles caractéristiques (dinosaures Théropodes). C'est le cas à Plagne où plusieurs pistes de théropodes ont été repérées. L'une d'entre elles (PGN.02), croisant la piste du grand sauropode, a été mise au jour pendant les fouilles. Elle s'étire sur 38 mètres, développe 18 pas successifs et est attribuée à l'ichnogenre Megalosauripus.L'étudedu site de Plagne se prolonge par unde protection et de valorisation de ce patrimoine, actuellement mené par la commune de Plagne, la Communauté de Communes duBellegardien, le Département de l'Ain et la région Rhône-Alpes-Auvergne, en association avec l'équipe scientifique. L'objectif principal est la protection de ce patrimoine géologique unique et sa présentation au public.