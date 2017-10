Physique des particules: la France entre dans la collaboration internationale BELLE-II

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique des hautes énergies car de...)

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de recherche fondamentale du CNRS dont le domaine de recherche est comme son nom l'indique la physique nucléaire et des...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

Hubert Curien (Hubert Curien (30 octobre 1924, Cornimont - 6 février 2005, Loury) est un cristallographe français, ministre de la recherche de 1984 à 1986.)



11 octobre 2017: Un nouveau pays dans la collaboration BELLE-II Cérémonie en présence de Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon. © KEK IPNS

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la science analysant les constituants fondamentaux de...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la...)

liant (Un liant est un produit liquide qui agglomère des particules solides sous forme de poudre. Dans le domaine de la peinture, il permet au pigment d'une peinture de coller sur le support, il est alors...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

lepton (Un lepton est une particule élémentaire qui n'est sensible qu'à l'interaction électrofaible et à la gravitation. Le terme lepton provient du mot grec signifiant...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

antimatière (L'antimatière est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière classique — celle dont est faite la Terre. Le préfixe...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)



Signature du MOU le 26 octobre à Strasbourg par Masanori Yamauchi, directeur général du laboratoire KEK et Reynald Pain, directeur de l'IN2P3 © Nicolas Busser - CNRS/IN2P3/IPHC

symétrie CP (En physique des particules, une théorie possède la symétrie CP si elle est invariante sous une transformation simultanée de conjugaison de charge, qui échange particules et antiparticules,...)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie de la famille des leptons, comme les constituants élémentaires de la...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la...)



Photo de famille autour du détecteur BELLE-II à KEK, Japon © KEK IPNS

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille…. On fait souvent (à...)

diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la lonsdaléite), dont il représente l'allotrope de haute pression, qui cristallise dans le système cristallin cubique....)

Plume (Une plume est, chez les oiseaux, une production tégumentaire complexe constituée de β-kératine. La plume est un élément caractéristique de la...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il effectue ce travail à...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du...)

mur (Un mur est une structure solide qui sépare ou délimite deux espaces.)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

Le 26 octobre, la France est devenue le vingt-quatrième pays de la collaboration internationale Belle II. Cette expérience de physique des particules va enregistrer dès 2018 les collisions électron-positron délivrées par le collisionneur SuperKEKB, situé à KEK au Japon, près de Tokyo. Son but: mettre en évidence des signes de nouvelle, non décrite par le modèle standard de lapar des mesures de très haute précision. Deux laboratoires de l', le Laboratoire de l'accélérateur linéaire (CNRS/Université Paris-Sud) et l'pluridisciplinaire(CNRS/Université de Strasbourg) sont actuellement impliqués sur cette expérience.Pour célébrer l'entrée de la France dans BELLE-II, une cérémonie de lever du drapeau français a eu lieu le 11 octobre sur le site de l'expérience au Japon, en présence de Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon, des directions de KEK et de l'IN2P3, ainsi que des.nes de l'IPHC et du LAL participant à l'expérience. La cérémonie a été suivie d'une visite du. Leleet la collaborationa été signé le 26 octobre à Strasbourg par Masanori Yamauchi, directeur général du laboratoire KEK et Reynald Pain, directeur de l'IN2P3.LeSuperKEKB est le premier grand accélérateur mis en œuvre depuis le Grand collisionneur de hadrons, le LHC. Bien que loin d'atteindre les hautes énergies de ce dernier, il sera le plus "lumineux" au. La nouvelle machine conçue et construite par une équipe de physicien·nes et d'ingénieur·es japonais·es produira 40 fois plus de collisions parque son prédécesseur KEKB. Aud', se situera le détecteur BELLE-II. Lasans précédent du collisionneur permettra d'étudier finement les propriétés de certaines particules comme les quarks b et c ou encore letau. Le modèle standard de la physique des particules sera ainsi mis à l'épreuve dans ses propriétés les plus subtiles comme la symétrie de charge-parité (CP) qui pourrait être la clé de la suprématie de lasur l'dans l'La contribution de l'IN2P3 à BELLE-II Avant BELLE-II, l'IN2P3 était impliqué dans l'expérience BABAR à SLAC aux États-Unis qui étudiait également ladans la désintégration de particules contenant leb (mésons beaux ou B). À ce, le groupe français de BELLE-II compte une dizaine de scientifiques du LAL à Orsay et de l'IPHC à Strasbourg, qui espère s'étoffer rapidement avec l'arrivée de nouveaux laboratoires français. Les chercheur·es des deux laboratoires seront impliqué·es dans l'analyse des collisions. Au LAL, les scientifiques se sont engagé.es dans l'identification des particules émises à l'avant avec le sous-détecteur Cerenkov à aérogel (ARICH) alors qu'à l'IPHC le groupe s'est impliqué dans la reconstruction desdes particules chargées.Le CNRS apporte également une contribution importante via des activités à l'entre machine et détecteur. Ainsi, le LAL a pris enla réalisation d'un des luminomètres de BELLE-II, un dispositif derapide de la luminosité à l'aide deenartificiel monocristallin, tandis que l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, CNRS/Université de Strasbourg) travaille à caractériser les bruits de fond induits dans le détecteur par les faisceaux à l'aide de détecteurs équipés de capteurs CMOS pixellisés (le détecteur, un des éléments duBEAST). Enfin, au LAL, une chercheuse théoricienneun rôle, depuis quatre ans, dans un programme de collaboration entre théoricien·nes et expérimentalistes, qu'elle a initié.L'IN2P3 et le Japon L'entrée de la France dans BELLE-II est led'une longue collaboration entre le Japon et l'IN2P3, notamment à travers le laboratoire international associé Toshiko Yuasa France-Japan(TYL-FJPPL). Créé en 2006, il est issu de la volonté du CNRS et de l'IN2P3 de tisser des liens plus étroits avec les établissements deau Japon. Actuellement, des dizaines de projets sont menés aude ces collaborations en physique des particules, comme également sur d'autres thématiques de l'Institut. Ce laboratoire "sans" encourage et facilite les échanges scientifiques, la formation d'étudiant·es et de jeunes chercheurs et chercheuses. Il permet également d'initier et promouvoir de nouveaux projets. Le laboratoire porte le nom de Toshiko Yuasa (1909-1980), physiciennejaponaise d'exception ayant effectué la plus grande partie de sa carrière au CNRS, à l'Institut ded'Orsay (IPNO, CNRS/Université Paris-Sud).