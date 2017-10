L'association des vins et fromages

goût (Pour la faculté de juger les belles choses, voir Goût (esthétique))

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

aune (L'aune – du latin ulna, l'os ulna – est une unité de longueur de quatre pieds. Cette ratio est attestée depuis la fin de l'Antiquité dans le traité...)

dureté (Il existe différentes définitions de la dureté : pour un solide (minéral ou métal) et pour l'eau.)

blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux continu, d'où l'image que l'on en...)

réciproque (La réciproque est une relation d'implication.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

fromager (Fromager est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains arbres de la famille des Bombacaceae (ou Malvaceae).)

filière (Une filière est une suite de formalités, d'emplois à remplir avant d'arriver à un certain résultat: la filière administrative.)

Vins et fromages, pratiques de laboratoire

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la...)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

Référence publication:

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que...)

Contact scientifique:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

Accorder vins et fromages, tout un programme ! A la faveur de la méthode d'analyse sensorielle dite de la Dominance temporelle des sensations, adaptée à l'évaluation d'associations vin-fromage, des chercheurs de l'Inra ont mis en évidence que, si le fromage modifie et améliore ledu vin, ce dernier modifie assez peu le goût du fromage et pas duson appréciation hédonique. Leurs travaux ont également montré que la durée de certaines sensations, comme le salé et l'arôme lactique du fromage, était augmentée par un vin différent pour chaque fromage étudié.Piliers de la gastronomie française, ambassadeurs de notrealimentaire, le vin et le fromage sont également porteurs d'enjeux économiques importants. Même si la question de savoir quel vin associer à quel fromage intéresse la gastronomie depuis fort longtemps, très peu d'études scientifiques l'ont abordée et seul le postulat que ni le vin ni le fromage ne doivent dominer la perception, ressort de ces rares travaux.Sur fond d'innovation, des chercheurs de l'Inra ont revisité la question des interactions perceptives susceptibles de générer l'harmonie des combinaisons vin-fromage à l'd'une méthode d'analyse sensorielle destinée à définir le profil temporel perceptif d'un produit.A la faveur de leurs explorations, les scientifiques ont mis en évidence que le fromage modifie de manière importante le goût du vin et améliore presque systématiquement son appréciation hédonique. Par exemple, lagustative (astringence, acidité et amertume) des vins rouges est réduite grâce au fromage, ce qui permet une meilleure perception des arômes du vin et par conséquence une amélioration de son appréciation par le consommateur. Par contre, avec un vinliquoreux tous les fromages ont semblé réduire la perception aromatique du vin sans pourtant diminuer son appréciation hédonique élevée, mais cette fois-ci sans l'augmenter non plus. Le Roquefort, vanté pour bien se marier avec ce type de vin, n'a pas fait exception à la règle.Contre toute attente, les chercheurs ont également mis en évidence que lan'était pas vraie: le vin ne modifie que marginalement le goût du fromage et pas du tout son appréciation hédonique. Ce résultat souligne que les préférences du consommateur sont beaucoup plus robustes, ou moins plastiques, ende fromage qu'en matière de vin.Enfin, ces travaux ont aussi exhibé d'intéressantes interactions sensorielles ; par exemple, c'était un vin différent pour chaque fromage qui maximisait les durées de dominance des descripteurs salé et lactique (spécifiques du fromage) au cours de la consommation d'unevin-fromage. Ainsi, la perception du couple ne peut pas se réduire à la somme de la perception du vin et du fromage et justifie pleinement l'étude des associations.Par ailleurs, cessuggèrent aussi que le vin blanc sec accommoderait mieux le fromage que le vinComposantes essentielles de l'économie française, les secteurs viticole etcomme lade la restauration ne pourront que bénéficier d'une compréhension élargie des préférences relatives aux associations vin-fromage. Au-delà, la méthode mise auau cours de ces travaux peut s'appliquer à d'autres combinaisons d'aliments et de boissons, ouvrant ainsi de nouveaux champs d'application à l'analyse sensorielle.Afin d'étudier la succession des sensations perçues tout au long de la consommation conjointe d'une portion de fromage et d'unde vin, les chercheurs ont adapté une méthode de référence en analyse sensoriellepar l'Inra dite de Dominance temporelle des sensations à l'étude des associations vin-fromage. Elle a ensuite été implémentée dans leTimeSens® dédié à l'et au traitement des données d'analyse sensorielle.Au cours de cette consommation, ils ont également réalisé des mesures hédoniques afin d'expliquer l'évolution du plaisir ressenti par l'apparition des sensations dominantes.Ce travail a été mis en œuvre auprès d'une centaine de consommateurs. Il a concerné différents fromages (Chaource, Comté, Crottin de Chavignol, Epoisses et Roquefort) et vins, rouges (Madiran, Bourgogne et Beaujolais), rosés (Ricey) et blancs (Sancerre, Pacherenc et Pouilly Loché).Pour plus d'information voir: logiciel TimeSens® Galmarini M., Loiseau A.L., Debreyer, D., Visalli M., Schlich P. (2017). Use of Multi-Intake temporal Dominance of Sensations (TDS) to evaluate the effect of wine on cheese perception. Journal of Food, doi:10.1111/1750-3841.13932.Galmarini M., Dufau, L., Loiseau A.L., Visalli M., Schlich P. (2016). Wine and cheese: two products or one association? A new method for assessing wine-cheese pairing. Journal of Wine Economics, working paper available online Pascal Schlich, Centre des Sciences du goût et de l'alimentation (AgroSup-Dijon,, Inra,de Bourgogne)