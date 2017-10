Tumeur du cerveau: la piste prometteuse des magnétosomes

Le glioblastome est le cancer du cerveau le plus fréquent chez l'adulte. Malgré des avancées thérapeutiques significatives réalisées ces dernières années, le glioblastome demeure un cancer particulièrement résistant aux traitements conventionnels. Une nouvelle approche, fondée sur l'magnétique pour provoquer la destruction des cellules tumorales par unlocalisé de nanoparticules, a étésous la direction d'Edouard Alphandéry de l'de minéralogie, dedeset de cosmochimie, aude la start-up Nanobacterie et en collaboration avec des équipes des hôpitaux universitaires de la Pitié-Salpêtrière et de Bicêtre. Ces études préliminaires ouvrant la voie à des essais cliniques ont été publiées dans les revues, etles 13 juillet, 21 juin et 13 octobre 2017 respectivement.Un traitement par hyperthermie magnétique est déjà proposé dans plusieurs hôpitaux en Allemagne pour traiter les patients souffrant de glioblastome, mais il doit encore être optimisé pour démontrer un bénéfice incontestable pour les patients.La start-up Nanobacterie, créée en 2008 et installée sur lede l'XI (Orsay), a mis auun traitement contre lepar cette technique d'hyperthermie magnétique avec plusieurs innovations qui améliorent l'efficacité du traitement. Dans le cadre des recherches effectuées par cette start-up, les chercheurs ont pratiqué des tests à partir de magnétosomes, des nanoparticules produites par desmagnétiques, qui sont de plus grande taille et chauffent donc mieux que les nanoparticules chimiques couramment utilisées pour les applications médicales. L'autre spécificité des magnétosomes vient de leuren chaînes qui les empêchent de s'agréger, une propriété essentielle pour les applications médicales, notamment pour éviter les embolies et permettre un chauffage homogène dans laLors d'une première étude des chaînes de magnétosomes directement extraites des bactéries magnétotactiques, ont été introduites dans des tumeurs intracérébrales desouffrant de glioblastome. Elles ont ensuite été activées à l'aide de plusieurs séances d'application d'unalternatif. Lade magnétosomes introduite dans la tumeur ainsi que les propriétés dumagnétique appliqué (fréquence et intensité), ont été ajustées pour induire une élévation modérée de la(< 4 °C) pendant les séances de traitement. Il a pu ainsi être constaté la disparition des tumeurs, et de plus, à la suite de l'application du champ magnétique alternatif, il a été mis en évidence un mécanisme de relargage des endotoxines présentes à la surface des chaines de magnétosomes pouvant entrainer une activation du système immunitaire contre la tumeur.En se fondant sur ces résultats très encourageants, les chercheurs ont effectué uneétude ende la transposition de la technique à l'. Ils ont nettoyé les magnétosomes en enlevant laet les endotoxines entourant leur coeur minéral et ils ont formulé les magnétosomes en couvrant ce coeur de poly-L-lysine afin d'obtenir uneinjectable de magnétosomes apyrogènes et stables. Ces magnétosomes administrés dans les mêmes glioblastomes que lors de la première étude, ont été exposés à plusieurs séances d'application d'un champ magnétique alternatif. Ceci a permis de chauffer la tumeur jusqu'à sa disparition totale chez l'des souris traitées unaprès le démarrage du traitement.Les résultats des deux premières études ont été obtenus sur des souris partiellement immuno-déficientes. Lors d'une troisième étude , des souris immunocompétentes ont été utilisées pour examiner si la présence d'uncomplet (primaire et secondaire) modifiait l'efficacité de la. Des glioblastomes murins (GL-261) ont été implantés sous lade souris et aprèsen leur centre de la suspension de magnétosomes apyrogènes, le champ magnétique alternatif a été appliqué plusieurs fois. Ceci a réussi à faire disparaitre les tumeurs.Ces trois études ont permis d'établir qu'un effet thérapeutique majeur sur l'ensemble de la tumeur pouvait être obtenu alors que les magnétosomes n'en occupent qu'une partie. Les tumeurs de glioblastome étant diffuses et donc difficiles à couvrir entièrement de nanoparticules, ceci semble être une propriété essentielle pour assurer la meilleure efficacité du traitement chez l'homme. Il a également été observé undedes magnétosomes dans la tumeur plus long que pour les nanoparticules chimiques. Ceci permet une réactivation prolongée du traitement, une autre propriété intéressante pour le traitement du glioblastome qui est une tumeur très agressive pouvant donc nécessiter unimportant de séances d'application du champ magnétique pour mener à une éradication totale de la tumeur.Les chercheurs envisagent maintenant de procéder à des essais cliniques dédiés aux patients souffrant de glioblastome, lorsque ladu produit à base de magnétosomes aura été finalisée, les tests deréglementaire achevés, et les paramètres du traitement optimisés au cours d'études précliniques.