Un nouveau cristal 2D sur le point d'être isolé ?

Des scientifiques l'Institut de science des matériaux de Mulhouse (CNRS/Université de Haute Alsace) sont parvenus à confirmer l'existence d'un nouveau cristal en deux dimensions (2D), le germanène. Ils montrent que l'on peut modifier ses interactions avec son substrat. Une étape importante ende son exfoliation pour étudier ses propriétés électroniques inédites. Ces travaux sont parus dans la revue J. Phys. Chem. Lett.Les cristaux en deux, constitués d'une seule couche d'en "d'abeille" intéressent fortement les chercheurs depuis quelques années. Conducteurs ou semi-conducteurs nanométriques, cespossèdent en effet des propriétés électroniques fascinantes. Ils pourraient être des isolants topologiques utilisables dans la fabrication des ordinateurs quantiques. Toutefois, la mise en évidence de cette propriété n'est pas simple. La première difficulté réside dans le fait que dans la nature, on ne trouve sous cette forme que le, constituant du graphite. D'autres cristaux bidimensionnels peuvent aujourd'hui être obtenus par synthèse, comme le silicène, le stanène et le germanène, respectivement à base de, d'étain et de germanium. Leur synthèse se fait sur un support cristallin comme l', l'or ou l'. Mais jusqu'à présent, le2D n'a pu être dissocié de son substrat ... Impossible donc de les étudier isolément ! Grâce aux travaux des chercheurs de l'dede Mulhouse une étape cruciale vers cettevient d'être franchie.L'étude des chercheurs de l'Institut dedes matériaux de Mulhouse porte précisément sur le germanène. Pour la synthèse, une méthode consiste à déposer sous ultravide et très lentement (0,005 nm/min) du germanium sur la face (111) d'un cristal d'aluminium. Ce substrat est maintenu entre 80 et 100 °C pendant le dépôt. Les scientifiques ont montré qu'en appliquant de petites impulsions deavec la pointe de leur(STM), le germanène change de structure atomique. Il peut présenter deux formes distinctes, et l'on peutde l'une à l'autre à volonté ! Ces deux structures ont été modélisées à l'aide de ladite de lade la, une méthode de calcul quantique. Les images desimulées s'accordent parfaitement avec les images expérimentales, comme cela est visible sur l'image ci-dessous.Cette étude, publiée dans la revue Journal of Physical Chemistry Letters, confirme dans un premierl'existence du cristal 2D de germanène. Elle met aussi en évidence la possibilité de modifier les interactions entre les atomes de germanium et ceux du substrat. Il parait alors possible de découpler le germanène du substrat par exfoliation. Ces cristaux pourraient maintenant jouer un rôle dans les dispositifs de la microélectronique et des énergies de demain.Regis Stephan, Mickael Derivaz, Marie-Christine Hanf, Didier Dentel, Natalia Massara, Ahmed Mehdaoui, Philippe Sonnet & Carmelo PirriTip-Induced Switch of Germanene Atomic StructureJ. Phys. Chem. Lett. 8 septembre 2017 DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b021 37Carmelo Pirri, Institut de science des matériaux de Mulhouse