Découverte d'une potentielle cible thérapeutique pour lutter contre les trypanosomes

L'équipe de Yaser Hashem du laboratoire Architecture et réactivité de l'ARN du CNRS vient de découvrir une nouvelle cible potentiellement thérapeutique – située dans les ribosomes – pour lutter contre les parasites de la famille des trypanosomes. Grâce à la technique de cryomicroscopie électronique, ces chercheurs, basés à l'demoléculaire et cellulaire (CNRS /de Strasbourg), ont analysé en détail la structure de ces parasites et révélé l'un de leurs points faibles potentiels,inaperçu jusqu'à maintenant. Cette découverte ouvre la voie au développement de nouvelles thérapies plus sûres, moins toxiques et plus spécifiques pour combattre les trypanosomes, responsables de lade Chagas ou encore de la maladie du. Cette étude est publiée le 26 octobre 2017 dans la revue Structure.Les trypanosomes, appelés plus généralement kinetoplastides, sont des parasites unicellulaires responsables d'une variété de maladies plus ou moins graves, mais qui peuvent parfois être létales.etsont probablement les plus connus et causent respectivement la maladie du sommeil, la maladie de Chagas et des Leishmanioses.A la différence des, ces organismes sont des eucaryotes, c'est-à-dire que leurs cellules contiennent un noyau,comme les cellules humaines. Les similarités, même faibles, entre les cellules animales et celles des trypanosomes, rendent difficile certaines approches thérapeutiques. En effet, des antibiotiques ciblant des machineries moléculaires, comme les ribosomes, pourraient endommager, par la même occasion, nos propres cellules. Jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs pensaient que les ribosomes d'eucaryotes (impliqués dans la synthèse des protéines) avaient une structure extrêmement similaire d'uned'eucaryotes à une autre comme par exemple entre humains et trypanosomes, les rendant ainsi inattaquables. Les progrès technologiques ont pourtant permis de visualiser les ribosomes des trypanosomes à une résolution quasi atomique et d'en faire ressortir une différence qui pourrait bien devenir une cibleL'équipe de Yaser Hashem s'est notamment intéressée à l'du ribosome de. En utilisant la technique de cryomicroscopie électronique – qui permet de visualiser une structure biologique dans son état natif par cryogénisation de l'– associée à de la– qui permet de déterminer une composition protéique précise en se basant sur lade chaque élément – unespécifique des ribosomes des trypanosomes a pu être mise en évidence: KSRP (). En plus d'être spécifique de ces parasites, KSPR est essentielle à leur survie puisque l'inhibition de sonconduit à lades parasites. Cependant le rôle exact de KSRP dans la synthèse de protéines reste à élucider.La découverte de KSRP laisse entrevoir deprogrès dans lapour développer de nouvelles thérapies contre les parasites de la famille des trypanosomes. L'élucidation de la structure de cette nouvelle protéine pourrait permettre de concevoir des molécules capables d'interagir avec elle et l'inhiber de manière hautement spécifique, sans interférer avec les cellules de l'hôte. La possibilité de cibler et inhiber KSRP dans les parasites représente ainsi une alternative plus sûre et surtout plus spécifique comparée aux traitements actuels extrêmement lourds et toxiques.