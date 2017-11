Le destin des exoplanètes en orbite proche

Les planètes migrantes

La planète K2-33 b, représentée sur cette vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.) artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

L'interaction complexe d'une planète avec son étoile

Schéma des effets de marées (en bordeaux/rouge) et magnétique (en violet/bleu) pouvant faire migrer une planète en orbite proche. Crédits DAp/CEA

Prédiction des effets de l'interaction entre une étoile jeune (de type TTauri) et une planète de type Jupiter, en fonction de la période orbitale de la planète (en abscisse, qui équivaut à la distance orbitale) et de la période de rotation de l'étoile (en ordonnée).

La co-rotation séparant une migration qui rapproche la planète de l'étoile (à gauche) ou l'éloigne (à droite) est donnée (Dans les technologies de l'information, une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction, d'un...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement...) magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre, ou avec des charges électriques en...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s)...) courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les...) violet (Le violet est une couleur, composée d'un mélange de bleu (environ 50% de luminosité) et de rouge (environ 25% de luminosité) en synthèse additive, et d'un mélange de magenta (environ 100%) et de cyan...)

Crédits DAp/CEA

Référence publication:

Une grande partie des exoplanètes connues aujourd'hui sont en orbite très proche autour de leur étoile, permettant des interactions très intenses entre les planètes et l'hôte. Une collaboration internationale, menée par des chercheurs du Département d'Astrophysique-Laboratoire AIM du CEA-Irfu, a montré que ces planètes enproche migrent rapidement, dû à l'effet conjoint des forces de marées et des forces magnétiques. Cette étude apporte des éléments essentiels pour la compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes étoile-planètes. Ces effets de migration devraient être prochainement observables par des missions comme PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) de l'(ESA) qui vont étudier la zone d'habitabilité des planètes. Ces résultas sont publiés dans la revue Astrophysical Journal Letters d'octobre 2017.Depuis leur première découverte en 1995, plus de 3600 planètesd'étoiles autre que leont été détectées. Tous ces systèmes exo-planétaires présentent une grande diversité de planètes, d'étoiles hôtes et de répartition des orbites, ce qui amène les astrophysiciens à envisager des environnements exoplanétaires très différents de ceux que nous connaissons dans notre. Parmi ceux-ci, de nombreux systèmes sont dits "compacts", car une ou plusieurs planète(s) sont en orbite très proche autour de leur étoile. Nous ne savons pas aujourd'hui si ces planètes se sont formées auimmédiat de leur étoile ou si elles ont migré ou migreront au cours de ladu système, s'éloignant ou se rapprochant au cours de l'évolution de l'étoile.La migration d'une planète en orbite proche peut être causée par deux mécanismes complémentaires. D'une part, les forces magnétiques sont à l'origine d'une interaction entre lede la planète et ledemagnétisé issu de l'étoile. D'autre part, les forces gravitationnelles de marées, semblables à celles exercées par laet le Soleil sur la, génèrent un écoulement à(lad'équilibre) dû à l'élongation du corps dans la direction du compagnon, ainsi que dessimilaires aux marées océaniques terrestres (les marées dynamiques). En raison de ces marées, la Lune s'éloigne de la Terre petit à petit (environ 3.8 cm/an). Dans le cas des systèmes planétaires, la dissipation de cesgénèrent des déformations en retard ou en avance par rapport à la ligne reliant la planète au centre de l'étoile. Selon la relation entre lade l'étoile centrale sur elle-même et lade la planète, un couple dû à ces marées s'applique alors. Il peut être positif ou négatif et la planète peut se rapprocher ou s'éloigner de l'étoile.En utilisant des lois d'échelles déduites de principes fondamentaux de la(à la fois de calculs semi-analytiques et de simulations numériques ab initio), les chercheurs ont montré pour la première fois que les deux mécanismes pouvaient jouer un rôle prédominant sur la migration. Selon lade l'étoile centrale, le type de planète (géante gazeuse ou tellurique), et lade rotation de l'étoile, l'un des mécanismes peut dominer l'autre. Ils ont également montré que les deux effets s'ajoutent, parfois, rendant la migration planétaire plus efficace qu'envisagé auparavant. Enfin, ils ont montré que, quelque soit le mécanisme (marées ou magnétisme), la planète peut soit se rapprocher de l'étoile soit s'en éloigner selon sa position par rapport au rayon dit de "co-rotation" de l'étoile: distance à laquelle une planète tourne autour de son étoile dans le mêmeque l'étoile tourne sur elle-même.Tous ces résultats sont importants pour comprendre et expliquer la distance des exoplanètes en orbite proche autour des étoiles jeunes (dites de "type TTauri") car celles-ci possèdent des champs magnétiques intenses et changent de vitesse de rotation sur des temps courts comparés à l'de la vie de l'étoile. Ils sont également très importants pour prédire la distribution des planètes autour des étoiles naines rouges (de type M). Pour ces étoiles, la, c'est à dire la zone où peut subsister de l', est bien plus proche que dans le cas de notre Soleil. Pour cette raison, des planètes en orbites proches autour de ces étoiles sont activement recherchées.Cette nouvelle description de la migration planétaire, beaucoup plus complète qu'auparavant, apparaît donc essentielle pour lesinstruments et missions d'étude des exo-planètes comme TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), SPIRou@CFHT (Spectropolarimètre infrarouge), PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) ou encore le(JWST).“ The Fate of Close-in Planets: Tidal or Magnetic Migration? ”,Strugarek A., Bolmont E., Mathis S., Brun A.S., Réville V., Gallet F., Charbonnel C.,publié dans The Astrophysical Journal Letters, vol. 847, L16 (2017) pour une version électronique: Strugarek_2017_ApJL_847_L16.pdf