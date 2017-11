Un premier pas vers la production de cellules vivantes synthétiques?

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour...)

université de Bordeaux (Cette page est consacrée au PRES Université de Bordeaux. Pour les pages sur les universités, voir Université Bordeaux I, Université Bordeaux II, Université Bordeaux III, Université Bordeaux IV;...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)



Figure 1: Représentation schématique d'une cellule vivante (à gauche) et des deux modèles existant permettant de mimer les cellules: les vésicules avec leurs lipides en bicouche formant une barrière imperméable aux protéines (au milieu) et les coacervats, sans membrane, perméable aux protéines (à droite).

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique),...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)



Figure 2: Représentation schématique de l'expérience permettant l'encapsulation de protéines dans les vésicules d'acides gras. Les protéines (ronds jaunes) sont ajoutées aux coacervats (à gauche) et sont spontanément séquestrées et donc 'pré-concentrées' (au milieu). En abaissant le pH, les coacervats sont transformés en vésicules, encapsulant les protéines en leur sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un...)



Figure 3: Clichés des coacervats d'acides gras (à gauche, en rouge) obtenus en microscopie (par épifluorescence). Les ronds jaunes (20 mm) correspondent au signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les hommes pour...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

frein (Un frein est un système permettant de ralentir, voire d'immobiliser, les pièces en mouvement d'une machine ou un véhicule en cours de déplacement.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par...)

pathologie (La pathologie, terme provenant du Grec ancien, est littéralement le discours, la rationalité (λογία logos) sur la souffrance...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

Interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir...)

Référence publication:

Contact scientifique:

Les cellules sont des compartiments au sein desquels se concentrent des biomolécules telles que les protéines et l'ADN, essentielles aux organismes vivants. Malgré de très forts enjeux en termes dehumaine et animale, ou de connaissance des origines du vivant, lan'est pas encore en mesure de produire des cellules vivantes synthétiques. En produisant de nouveaux "compartiments hybrides" permettant la séquestration de protéines et d'ADN à l'échelle cellulaire, des chercheurs de l'Inra, en collaboration avec l'et le CNRS(1), ouvrent de nouvelles perspectives scientifiques vers la production de cellules synthétiques. Leurs derniers résultats sont publiés le 23 octobre 2017 dans la revue Angewandte Chemie International Edition.A ce, il existe deux modèles synthétiques permettant de mimer des cellules vivantes: les vésicules lipidiques et les coacervats(2). Les vésicules possèdent une membrane de lipides qui encapsule und'et offrent ainsi une structure plus proche de celle des cellules naturelles (figure 1). Cependant, il est très difficile d'encapsuler les biomolécules, telles que l'ADN ou les protéines, à l'intérieur de ces vésicules. Les coacervats sont des gouttelettes riches en un composé chimique, par exemple un polymère, et représentent des compartiments de choix dans leoù des biomolécules sont spontanément séquestrées à l'intérieur (figure 1). Cependant, les coacervats ne possèdent pas de membrane à leur, ce qui ne permet pas d'encapsuler ces biomolécules ni de contrôler les échanges entre milieux extérieurs et intérieurs.Dans des travaux récents, des chercheurs ont développé un système "" formant des coacervats qui peuvent se transformer en vésicules par une simple diminution du potentiel(pH)(3). Comme ces coacervats peuvent séquestrer des biomolécules, les pré-concentrant dans ces compartiments, leur transformation en vésicules permet alors d'encapsuler ADN et protéines (figure 2).Les scientifiques ont d'abord développé un système à base d'acides gras formant des coacervats en solution à pH 9,5 et ont montré que des molécules colorées pouvaient être séquestrées dans ces compartiments(4). Ils ont ensuite prouvé que les systèmes d'acides gras peuvent aussi s'auto-assembler en vésicules à un pH plus faible (7,5)(5). Il devenait alors possible de former des vésicules à partir de coacervats par une diminution du pH. Les scientifiques ont observé que des protéines étaient effectivement séquestrées dans les coacervats d'acides gras. Ceci a été mis en évidence par épifluorescence (en utilisant des protéines fluorescentes), mais également par chromatographie. Ils ont alors montré que, lors de la transition des coacervats vers les vésicules, les protéines initialement séquestrées étaient encapsulées dans les vésicules (figure 3).Ils ont ainsi déterminé un taux d'encapsulation de l'ordre de 50 à 60 %, ce qui revient à concentrer 500 fois les protéines à l'intérieur des vésicules. Enfin, les chercheurs ont démontré que des enzymes peuvent être concentrées dans ces vésicules,en conservant leur. Ce système représente donc un premier pas vers la génération de cellules synthétiques dans le sens où des réactions enzymatiques se produisent en leur sein[2]. Cependant, les coacervats d'acides gras ne permettent pas la séquestration spontanée d'ADN (ces deux entités, étant chargées négativement, se repoussent), ce qui représente unimportant dans l'élaboration de cellules synthétiques car l'ADN est un élément clé chez les êtres vivants.Les chercheurs ont optimisé leur système en développant des coacervats d'acides gras combinés à des tensioactifs chargés positivement. Ils ont révélé que les protéines mais aussi l'ADN étaient séquestrés dans ces coacervats. Il restera par la suite à montrer que l'ADN peut également être encapsulé dans les vésicules en diminuant le pH. Ces résultats constituent un premier pas important vers l'élaboration future de cellules synthétiques. L'approche novatrice consiste à unifier les deux modèles existants que sont les vésicules et les coacervats en un système unique pouvantde l'un à l'autre, rassemblant ainsi les avantages des deux systèmes.Catanionic Coacervate Droplets as a Surfactant-Based Membrane-Free Protocell Model. Jean-Paul Douliez, Nicolas Martin, Cédric Gaillard, Thomas Beneyton, Jean-Christophe Baret, Stephen Mann, and Laure Beven. Angewandte Chemie International Edition. 2017, 56, 13689-13693. DOI: 10.1002/anie.201707139Jean-Paul Douliez Unité Biologie du fruit et pathologie (Inra, Université de Bordeaux)