Des sons pour moduler la lumière à échelle nanométrique

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative,...)



© M. Addouche / Femto-ST

Schéma de principe du modulateur acousto-optique doublement résonant.

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que cet usage diffère quelque peu de la définition scientifique de ce mot. Selon...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être interprété par la...)

compresse (Une compresse (du Latin compressa désignant une chose pliée et serrée) est une pièce de gaze, repliée plusieurs fois sur elle-même, en carré le plus souvent,...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm...)

traverse (Une traverse est un élément fondamental de la voie ferrée. C'est une pièce posée en travers de la voie, sous les rails, pour en maintenir l'écartement et l'inclinaison, et transmettre au ballast les charges des...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

Technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du latin Argentum — et de numéro atomique 47.)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

lithium (Le lithium est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3.)

diapason (En musique, le diapason désigne un outil et une caractéristique des instruments à cordes.)

géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace de dimension 3 (géométrie euclidienne) et, depuis le XVIIIe siècle, les figures d'autres types d'espaces...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se produisent à la fréquence...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on...)

acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes ondulatoires et...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des...)

satellites (Satellite peut faire référence à :)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

© Fadi I. Baida / Femto-ST

Illustration du fonctionnement du modulateur acousto-optique. L'application d'une tension (La tension est une force d'extension.) [img=]http://www..fr/insis/recherche/docs-actualites/2017/10/modulation-lumiere-nano.gif[/img]

Références publication:

Contact chercheur:

Grâce aux interactions entre le son et la lumière, les modulateurs acousto-optiques permettent de modifier l'intensité des ondes lumineuses. Alors que ces systèmes avoisinent la taille d'une boite d'allumettes, des chercheurs de l'Femto-ST ont élaboré unepour en concevoir à l'échelle nanométrique. Ces travaux sont publiés dans la revue Optica.Dans un modulateur acousto-optique classique, desacoustiques générées dans unforment unde. Celui-ciet dilate successivement laqui le, et permet ainsi de la moduler dynamiquement. L'effet reste cependant faible par rapport audes cristaux et demande d'être accumulé sur de nombreuses périodes. Le volume du système reste donc difficile à réduire. Des chercheurs de l'institut Femto-ST (Institut Franche-Comté électroniqueet- sciences et technologies, CNRS/Université deBelfort-Montbéliard/Université de Franche-Comté/ENSMM) ont cependant proposé un nouveau modèle pour des modulateurs nanométriques, où les interactions se produisent en fonction de laplutôt que du volume.Dans leur système, les ondes acoustiques excitent un réseau de fentes ende 100 nanomètres deet 300 nm de. Disposées sur un substrat piézoélectrique de niobate de, ces cavités vibrent à la manière d'unet leurse met à varier fortement. Or la lumière qui passe dans ces fentes subit un phénomène dequi dépend précisément de la forme des cavités. Ainsi, pour unede 0,5 GHz, les fentes vont fléchir avec unede 30 nanomètres et provoquer une modulation optique à 80% dans le proche. Ces travaux devraient permettre de concevoir des dispositifs photoniques extrêmement compacts. Les composants acousto-optiques se retrouvent actuellement aussi bien dans les spectromètres accordables embarqués sur lesque dans les systèmes de façonnage temporel des lasers.Extraordinary nonlinear transmission modulation in a doubly resonant acousto-optical structureV. Laude, A. Belkhir, A. F. Alabiad, M. Addouche, S. Benchabane, A. Khelif, and F. I. BaidaOptica Vol. 4, Issue 10, pp. 1245-1250 (2017)Vincent Laude – Femto-ST