Les rats des villes .... une grande diversité génétique,

Les rats d'un parc public francilien



© INRA

Référence publication:

Contact scientifique:

Pour la première fois, des chercheurs de l'Inra, de VetAgro Sup et de l'Institut Pasteur ont caractérisé les rats surmulots d'unpublic francilien, mettant en évidence la grandede leur population, leur résistanceaux raticides et la présence de nombreux parasites dont certains transmissibles à l'et aux animaux. Autant d'à même d'alimenter des réflexionsde lades populations de ces rongeurs. Ces résultats sont disponibles en ligne dans la revueSi certains dessins animés nous l'ontsympathique, lesurmulot, Rattus norvegicus, familier des espaces urbains, n'en reste pas moins unnuisible. Extrêmement prolifique et adaptable, le rat surmulot est un voisin familier de l´homme dont il colonise les habitats. Il est égalementpotentiel de nombreuses maladies et lede ses populations est un enjeu sanitaire et économique important.Des chercheurs de l'Inra, de VetAgro Sup et de l'ont caractérisé les populations de rats surmulots d'un parc départemental de la région Île-de-France, leurs résultats ouvrent des perspectives d'intérêt dans la compréhension de cettedans son milieu naturel et dans le développement de programmes de contrôle durables de ses populations.Quatre-vingt-six rats, deâge et des deux sexes, ont été capturés et examinés sous toutes les coutures.Les chercheurs ont d'abord exploré la diversité génétique de ces rats surmulots en utilisant de courtes séquences d'ADN formées par une répétition de motifs composés de quelques nucléotides (microsatellites), qui permettent d´établir le profil génétique des individus. Contre toute attente, ils ont mis en évidence une grande diversité génétique parmi les individus capturés, révélant l'existence de connections spatiales et l'échanges génétiques entre différentes populations de rats au-delà des limites du parc et dudefréquemment admis pour ces animaux.Bien que le règlement intérieur du parc interdise l'utilisation de raticides, les scientifiques ont mis en évidence des résidus de ces produits dans lede la moitié des individus (48 %), preuve de leur consommation - soulignons que 10 % des rats recélaient jusqu'à quatre résidus différents. Plus encore, les chercheurs ont révélé que plus de la moitié des rats (56 %) étaient génétiquement résistants aux raticides couramment utilisés pour contrôler les populations de rongeurs. Ces éléments laissent notamment supposer que des rats rejoignent le parc depuis l'extérieur où ils auraient pu consommer des raticides.Ce ne sont pas moins de 16 genres parasitaires différents qui ont été identifiés chez les rats, soit huit espèces de vers, trois espèces de puces, un protozoaire et quatre genres bactériens. Ce portage, diversifié, met en évidence une importante richesse parasitaire individuelle puisque la majorité des rats (88 %) abritent au moins deux parasites. Les parasites les plus fréquents sont deux vers digestifs, spécifiques du rats et non transmissible à l´homme, Heterakis spumosa et Syphacia muris.La présence, chez ces rats, de sept parasites potentiellement responsables de maladies chez l'homme et les animaux, dont leplat Hymenolepis diminuta responsable de teniasis, laFrancisella tularensis agent de la, ou encore des bactéries du genre Leptospira responsables de la leptospirose et dont le rat est le principal réservoir, soulève la question du rôle de ces rongeurs dans la maintenance de tels pathogènes et de leur potentielle transmission à l'homme et aux animaux qui fréquentent ce parc.Les résultats de ces travaux seront très utiles pour développer et mettre en œuvre des méthodes de lutte intégrée contre des populations de rongeurs en milieu urbain, respectueuses de l´et adaptée aulocal.Population, community of parasites, and resistance to rodenticides in an urban brown rat (Rattus norvegicus) population.Desvars-Larrive A, Pascal M, Gasqui P, Cosson JF, Benoît E, Lattard V, Crespin L, Lorvelec O, Pisanu B, Teynié A, Vayssier-Taussat M, Bonnet S, Marianneau P, Lacôte S, Bourhy P, Berny P6, Pavio N, Le Poder S, Gilot-Fromont E,E, Hammed A, Fourel I, Chikh F, Vourc'h G.PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0184015. http://journals.plos.org/plosone/articl ... ne.0184015 eCollection 2017Gwenaël Vourc'h, UMR Epidémiologie des maladies animales et zoonotiques (Inra, VetAgro Sup)