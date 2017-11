Des systèmes radiorésistants sur Terre comme dans l'espace



Les domaines de l'aérospatial et de la physique des particules n'ont a priori pas grand-chose en commun. Et pourtant, dans les deux domaines, les chercheurs doivent faire face à des conditions extrêmes, en particulier en matière de rayonnements, imposant des contraintes technologiques rigoureuses, souvent similaires dans les deux cas.Le CERN exploite des installations d'essai et développe des technologies de qualification pour lades hautes énergies, qui s'avèrent également utiles pour des essais terrestres ou la qualification d'équipements de vol. L'intérêt est immense en particulier pour les satellites miniaturisés CubeSats, assemblés la plupart duà partir de composants disponibles dans le commerce, dans la mesure où la procédure standard visant à assurer leur radiorésistance est coûteuse et chronophage.LeCELESTA () vise à développer une version miniaturisée et adaptée à l'exploitation spatiale de RadMon, un système de surveillance des rayonnements mis auau CERN, et à démontrer que l'installation CHARM () peut être utilisée pour déterminer si des produits conviennent à une exploitation en. Développé en collaboration avec l'de Montpellier, le microsatellite CELESTA a été primé cettepar l'dans le cadre du programmeet sera mis enen 2018 ou 2019.De nombreuses autres installations et technologies concernent à la fois les rayonnements spatiaux et ceux des accélérateurs. Les détecteurs TimePix, qui sont des trajectographes alimentés via USB, sont déjà utilisés par laà bord de lapour surveiller précisément les doses de. Les codes Monte-Carlo tels que FLUKA et Geant4, développés et mis àpar des collaborations internationales, avec l'appui important du CERN dès leur conception, sont constamment utilisés pour étudier les environnements radioactifs de missions spatiales passées, actuelles ou futures.Le diborure de magnésium (MgB2), supraconducteur à hautequi sera utilisé dans les lignes de transmission électrique innovantes du LHC à haute, présente également un intérêt pour les futures missions spatiales. VESPER () est une ligne de faisceau d'électrons de hautedestinée aux tests d', qui fait partie de l'installation CLEAR (), et qui est adaptée pour tester des composants électroniques ende leur fonctionnement dans l'de Jupiter.Toutes ces synergies ont été mises enlors de la conférence annuelle internationale RADECS 2017 (), que le CERN accueillait pour la première fois en octobre de cette année. La conférence RADECS a pour objectif d'offrir un cadre de discussion européen sur les effets des rayonnements sur les, les appareils, les circuits, leset les systèmes électroniques ou photoniques. Cette année, le thème de la conférence était(" De l'espace aux profondeurs terrestres "), faisant référence à la nécessité de disposer de systèmes radiorésistants pour les applications spatiales, aéronautiques ou terrestres, et également pour les expériences de physique des particules menées en souterrain.