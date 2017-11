Une nouvelle structure interne majeure dans la pyramide de Kheops

Les 2 cônes indiquent les positions angulaires des excès de muons détectés depuis l'extérieur avec les télescopes de l'Irfu (détecteurs Micromegas). Ils sont dus à la présence d'un vide au cœur de la pyramide.

© CEA-IRFU

Méthodes d'investigation

La position des différents détecteurs et leur acceptance (cones rouges): vue de côté et vue de dessus de la pyramide. En photo, les deux telescopes de l'Irfu équipés chacun de quatre plans de détecteurs gazeux Micromegas.

© CEA-IRFU

Temps de pose avec les muons

Les résultats

Résultats des analyses des données des 2 telescopes de l'Irfu placés à l'extérieur de la pyramide et à différentes positions G1 et G2. Chacun détecte 2 excès de muons correspondant à la grande galerie et l'autre correspondant au nouveau vide.

© CEA-IRFU

Une technique émergente en optimisation

Conclusions

Vidéo:

Pour plus d'information voir:

La collaboration ScanPyramids a découvert un nouveau vide au cœur de la pyramide de Kheops. Ce grand vide a été détecté par des techniques d'muoniques menées par trois équipes distinctes de l'de(Japon), du KEK (Japon) et du CEA/Irfu. C'est la 1ère découverte d'une structuremajeure de Kheops depuis le Moyen-AgeDeproches de celle de la grande galerie, structure architecturale située au cœur de la grande(47m de long, 8m de haut), cette nouvelle cavité, baptisée ScanPyramids Big Void, a uneminimale de 30 mètres. Observée pour la première fois avec des films à émulsioninstallés dans la chambre de la Reine (Université de Nagoya), puis détectée avec unde scintillateurs installé dans la même chambre (KEK), elle a été confirmée avec des détecteurs gazeux, Micromegas, situés eux à l'extérieur de la pyramide (CEA) ), et donc avec undetrès différent permettant d'affiner la localisation de ce. C'est la première fois qu'un instrument détecte depuis l'extérieur une cavité située au plus profond d'une pyramide.Ces résultats ont été publiés par l'équipe ScanPyramids le 2 novembre 2017 dans le journal Nature.Les trois techniques ont été déployées en direction du coeur de la pyramide. Les équipes japonaises sont installées à l'intérieur et voient les parties internes (voir figure ci dessous le cônequi vise vers le haut) alors que les détecteurs du CEA à l'extérieur voient les parties à priori un peu plus externes (voir cône rouge visant depuis le sol)."Les japonais sont situés à l'intérieur de la pyramide à la fois avec des plaques à émulsion et un télescope à scintillateurs. Nous avons placé nos détecteurs à l'extérieur pour sonder des zones qui sont complémentaires" explique Sébastien Procureur, responsableduà l'Irfu. "Depuis l'intérieur, ils peuvent sonder plus facilement les parties très internes de la pyramide. Malgré les conditions environnementales extrêmes, nous avons pris le parti de nous mettre à l'extérieur dans le but de sonder les régions plus périphériques donc initialement les arêtes, même si on se rend compte qu'on arrive aussi à sonder des zones plus internes."Les trois instruments de muographie ont tous pu détecter ce grand vide baptisé ScanPyramids Big-Void sous différents angles et à différentes positions, avec un niveau de confiance supérieur à 99,9999% (seuil dit des 5 sigmas). Ce niveau de certitude a été confirmé pour chaque résultat de muographie produit de manière totalement indépendante. C'est le niveau standard requis pour les "découvertes" enLes muons sont des particules qui proviennent des interactions des rayons cosmiques avec lesde la hauteet atteignent continuellement laavec uneproche de celle de laet und'environ 10 000 par m2 par. A l'instar des rayons X qui peuvent pénétrer dans le corps et permettre l'imagerie de notre structure osseuse, ces particules élémentaires peuvent garder unequasi linéaire en traversant des centaines de mètres de pierres avant d'être absorbées. En enregistrant la position et la direction de chaquequiunede détection, les détecteurs de muons peuvent distinguer des zones de densités différentes.Si dans une directionil y a plus de muons, c'est qu'il y a moins desur le chemin suivi par la particule. Mais le flux de muons étant faible, il faut und'exposition important pour accumuler suffisamment de, typiquement plusieurs semaines voire plusieurs. C'est encore plus vrai avec la pyramide de Khéops car seulement 1% des muons parviennent à traverser une centaine de mètres de"On a enregistré environ 15 millions d'événements par télescopes et sur ces 15 millions d'événements on avait, par, un excédent de 2 muons dans la direction de la grande galerie et de ce nouveau vide" précise David Attié, responsable technique du projet à l'Irfu.Après 2 mois de prise de données dans les deux télescopes (position G1 pour "Alhazen" et G2 pour "Brahic" de la figure h ci dessous), l'analyse révèle deux excès de muons statistiquement significatifs venant du cœur de la pyramide (figures a,b,c, et d,e,f): un excès correspondant à la grande galerie et l'autre correspondant au nouveau vide. Leur modèle d'analyse confirme que l'des télescopes G1 et G2 converge vers la même région que celle obtenue à partir de la chambre de la Reine avec des plaques d'émulsion (figure h). Les excès combinés globaux donnent 8,4 (respectivement 5,8) sigmas pour la grande galerie (respectivement la nouvelle cavité).Les analyses ont révélé que ce nouveau vide est situé au-dessus de la grande galerie. Saest estimée entre 60 et 70 mètres par rapport au niveau du sol. Sonprécis dépend de cette hauteur et des hypothèses architecturales. Si son existence, sa localisation et les premières estimations de taille sont confirmées à 99,9999% par chaque équipe de muographie, il reste encore beaucoup d'hypothèses architecturales à prendre en compte. Des hypothèses de simulation architecturale reposant sur les données des 3 équipes de muographie seront réalisées avec l'aide des spécialistes de l'égyptienne antique.Cette nouvelle découverte importante renforce l'efficacité de l'approche collaborative et multidisciplinaire de ScanPyramids pour un monument où aucune nouvelle structure interne majeure n'avait été trouvée depuis le Moyen Age.Lades télescopes à base de Micromegas continue d'évoluer. L'équipe essaie de réduire la consommation deavec une gestion électronique pour avoir à terme des détecteurs scellés qui ne rejettent plus de gaz à l'extérieur. Cette amélioration permettrait d'installer des détecteurs à l'intérieur d'une pyramide mais aussi d'aller dans des endroits plus confinés.Un autre inconvénient de ces télescopes est qu'ils sont relativement grands. Avec ses 4 plans de détection, chaque télescope mesure 1m70. En laboratoire, l'équipe Micromegas teste de nouveaux détecteurs avec une meilleure résolution spatiale. D'une longueur réduite d'un facteur deux, le télescope sera plus facilement transportable et plus facile à mettre en œuvre.Les ingénieurs et physiciens testent comment réaliser des télescopes avec une surface de collection plus grande sans trop augmenter le prix (même si ce n'est pas une technologie coûteuse). "Si on réalise un télescope d'un 1m² contre 1/4m² (ce qui existe actuellement) la statistique est multipliée par 4 ou 5. Donc on a la même image en 4 fois moins de temps ce qui est quand même très intéressant !"La découverte du ScanPyramids Big Void constitue une avancée majeure pour la compréhension de la pyramide de Kheops et de sa structure interne. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune information sur le rôle de cette cavité, ces résultats montrent comment les technologies de détection développées pour lades particules peuvent apporter un éclairage nouveau sur le patrimoine archéologique mondial.Trois techniques d'imagerie muonique ont été appliquées pour étudier la structure interne de la pyramide de Kheops. Les structures internes connues (chambre du Roi et grande galerie) sont observées ainsi qu'une grande cavité inconnue située entre 60 et 70 m du sol, de longueur est supérieure à 30 m et de section transverse comparable à celle de la grande galerie.En plus d'aider à mieux comprendre les mystèresdes constructions des pyramides, lamuonique trouvera d'autres applications comme imager de façon non destructive des objets denses.- collaboration ScanPyramids - article dan Nature Discovery of a big void in Khufu's Pyramid by observation of cosmic-ray muons