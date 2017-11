Combien pèse un kilo ?



Le Kilogramme ne pèse plus un kilogramme. Cette nouvelle déroutante a été annoncée lors d'un séminaire au CERN, jeudi 26 octobre, par Klaus von Klitzing, qui a reçu en 1985 le prix Nobel de physique pour la découverte de l'effet Hall quantique. "", a-t-il indiqué.Le kilogramme, unité de, fait partie avec six autres unités (le, la, l', le, la mole et la candela) du Système international d'unités (SI), qui sert de référence pour exprimer par des nombresou phénomène naturel mesurable. Laactuelle du kilogramme se base sur un petitendeet d'iridium, surnommé le " grand K " et pesant exactement un kilogramme. Ce cylindre a été fabriqué en 1889 et il est depuis gardé en sûreté, protégé par trois cloches dedans un coffre-fort de haute sécurité dans lade. Mais il y a un problème : l'étalon du kilogramme perd du. Il s'agirait, d'après la dernière vérification, d'environ 50 microgrammes. Ces 50 microgrammes suffisent à ce que l'étalon ne soit plus, comme c'était initialement le cas, identique à ses copies, conservées dans des laboratoires duentier.Pour résoudre ce problème de poids, les scientifiques ont cherché une nouvelle manière de définir le kilogramme.Lors de la Conférence générale quadriennale des poids et mesures de 2014, la communautéde laa décidé officiellement de redéfinir le kilogramme en fonction de la constante de Planck (),issue de laqui met en relation l'd'une particule avec sa, mais aussi, grâce à l'd'Einstein?=?^2, avec sa masse. La constante de Planck est l'un des nombres fondamentaux de notre, une quantité dont la valeur reste universellement fixe dans la nature, comme laou lad'unUne valeur fixe exacte sera déterminée pour la constante de Planck, sur la base des meilleures mesures obtenues dans le monde entier. Le kilogramme sera ainsi redéfini grâce à la relation existant entre la constante de Planck et la masse.Le processus de redéfinition n'est pourtant pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le Bureau international des poids et mesures,responsable de la gestion des accords internationaux sur les mesures, a imposé des exigences strictes pour la procédure à suivre : trois expériences indépendantes mesurant la constante de Planck devront se mettre d'accord sur la valeur qui en serapour le kilogramme, avec une marge d'incertitude inférieure à 50 parties par milliard (ppb), et à 20 ppb pour l'une d'entre elles au moins. 50 parties par milliard équivaut, dans le cas présent, à environ 50 microgrammes, soit à peu près le poids d'unDeux types d'expériences se sont révélées capables de lier la constante de Planck à la masse avec une précision aussi exceptionnelle. Une des méthodes, pratiquée par une équipe internationale connue sous le nom, consiste à compter lescontenus dans unede28 ayant exactement le même poids que l'étalon du kilogramme. La deuxième méthode requiert une balance d'un type particulier, appelée balance du watt. Elle fonctionne en équilibrant des forces électromagnétiques avec une masse, la masse utilisée pour ce test étant calibrée pour correspondre exactement à l'étalon du kilogramme.C'est là qu'entre en jeu la découverte majeure faite par Klaus von Klitzing en 1980, qui lui a valu le. Pour obtenir des mesures de très haute précision du courant et de lades forces électromagnétiques se trouvant dans la balance du watt, les scientifiques utilisent deux constantes universelles. La première est la constante de von Klitzing, qui est connue avec une extrême précision et qui peut à son tour être définie en fonction de la constante de Planck et de lade l'. La constante de von Klitzing décrit la manière dont la résistance est quantifiée dans le cadre d'un phénomène dequantique appelé " effet Hall quantique ", observé lorsque des électrons sont confinés dans une couche deextrêmement fine soumise à des températures basses et à de forts champs magnétiques., conclut Klaus von Klitzing.. "Le CERN participe à cette révolution : le Laboratoire a pris part à unde métrologie, initié par l'suisse de métrologie METAS, visant à construire une balance du watt qui jouera un rôle dans l'harmonisation de la nouvelle définition du kilogramme en fournissant des mesures extrêmement précises de la constante de Planck. Le CERN aun élément essentiel de la balance du watt : lenécessaire pour créer les forces électromagnétiques qui seront équilibrées par la masse de test. L'doit être extrêmement stable pendant la mesure, et fournir untrès homogène.