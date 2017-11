Un dinosaure végétarien avec des dents qui coupent comme des ciseaux

Reconstitution de Matheronodon provincialis © Lukas Panzarin 2017 pour Palaios

Une découverte de terrain

Des dents fines et larges pour couper comme une paire de ciseaux

Maxillaire droit de Matheronodon provincialis (vues latérale et ventrale) © Xavier Valentin 2017

Un régime alimentaire sans doute très spécialisé

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Une équipe franco-belge(1) vient de décrire un nouveau fossile de dinosaure herbivore rhabdodontidé mis au jour à Velaux-La Bastide Neuve dans les Bouches-du-Rhône. Les dents de Matheronodon provincialis à la morphologie unique opéraient à la manière de ciseaux pour couper les plantes avant ingestion. Sonétait sans doute spécialisé sur des feuilles coriaces des premiers palmiers. Cette étude vient de paraître dans la revue Scientific Reports du groupe Nature.Ces dernières années, les efforts sur le terrain de Xavier Valentin, Géraldine Garcia de l'de paléoprimatologie,humaine: évolution et paléoenvironnements (IPHEP -/Université de Poitiers) , Pascal Godefroit (IRSNB, Belgique), Bernard Gomez du Laboratoire dede Lyon:, planètes et(LGL-TPE CNRS/ ENS Lyon/Université Claude Bernard) et de l'association dePalaios, en appui avec la commune de Velaux et le conseil départemental des Bouches duont permis la découverte de très nombreux fossiles dans lade Velaux-La Bastide Neuve, dans les Bouches-du-Rhône. Parmi ces découvertes, citons le sauropode – ou "au long" – Atsinganosaurus velauciensis, des crânes duAllodaposuchus precedens, des restes de tortues, des dents de dinosaures carnivores, des ossements de dinosaures cuirassés et de reptiles volants. C'est aujourd'hui une mâchoire et les dents spécialisées d'un dinosaureappartenant au groupe des rhabdotondidés qui sont décrites et nommées en l'honneur de Philippe Matheron, qui fut en 1869 le premier à décrire des restes de dinosaures de cette famille en Provence, le Rhabdodon priscus.Les rhabdodontidés sont un groupe de dinosaures herbivores de petite àtaille (maximum 5 mètres) qui dominaient les faunes continentales européennes du Crétacé supérieur, il y a environ 70 millions d'années. Le nouveau taxon, Matheronodon provincialis, est caractérisé par ses dents fines et extrêmement larges, mais auréduit. Lorsque les mâchoires se fermaient et les dents se croisaient, ces dernières agissaient comme une paire de ciseaux coupant unede. La dentition des rhabdodontidés a en fait évolué dans une direction opposée à celle des hadrosaures – ou "dinosaures à becs de canards" – qui vivaient également au cours du Crétacé supérieur ; ces derniers se caractérisent par des batteries dentaires sophistiquées, composées d'un très grand nombre de petites dents qui pouvaient être très rapidement remplacées dès qu'elles étaient usées.Dans plusieurs localités enoù les rhabdodontidés sont trouvés, lainclut des plantes à grandes feuilles très fibreuses, dont les tous premiers palmiers. Matheronodon, ainsi que les autres rhabdodontidés, se nourrissaient probablement de telles plantes et ils étaient sans doute des consommateurs spécialisés de ces feuilles coriaces. En effet, plutôt que de devoir mâcher interminablement avec des dents plates, leurs mâchoires à dents uniques découpaient plus efficacement, voire éminçaient, les aliments végétaux avant de les ingérer enGodefroit P, Garcia G, Gomez B, Stein K, Cincotta A, Lefèvre U, Valentin X.Sci Rep. 2017 Oct 19. doi:10.1038/s41598-017-13160-2- Xavier VALENTIN – Institut de paléoprimatologie, paléontologie humaine: évolution et paléoenvironnements - IPHEP (CNRS /de Poitiers) et Palaios Association- Bernard GOMEZ – Laboratoire de géologie de Lyon: Terre, planètes et environnement - LGL-TPE (CNRS / ENS Lyon / Université Claude Bernard)