La membrane plasmique des plantes: un champ de bataille contre les pathogènes

organisation (Une organisation est)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En...)

virus (Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les constituants pour se multiplier. Les virus existent sous une forme extracellulaire ou intracellulaire. Sous la forme intracellulaire...)

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la chaîne alimentaire. Elles forment l'une des subdivisions (ou...)



Figure. Panneau de gauche: accrochage non conventionnel de la protéine REMORIN dans le feuillet interne de la membrane interne. Panneau central: des mutations dans le domaine d'accrochage de REMORIN à la membrane modifient l'organisation des domaines membranaires de la membrane plasmique. Panneau de droite: ce changement d'organisation membranaire de REMORIN permet une propagation de cellule à cellule du virus (en bas) plus forte que dans le cas de la REMORIN normale (en haut).

© J. Gronnier

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux États souverains. Le rôle que joue une frontière peut fortement varier suivant...)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

inerte (Inerte est l'état de faire peu ou rien.)

système immunitaire (Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le « soi » du...)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane....)

biophysique (La biophysique est une discipline à l'interface de la physique et la biologie où les outils d'observations des phénomènes physiques sont appliqués aux molécules d'intérêt biologique.)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des...)

conformation (En chimie, la conformation d'une molécule est l'arrangement spatial des atomes qui la composent. Les molécules dans lesquelles les atomes sont liés chimiquement de la...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

Les mécanismes de défense des plantes contre les virus restent en partie un mystère. Une bataille de cette guerre a lieu au niveau de la membrane plasmique. Un consortium de laboratoires français et belges a montré que l'accrochage non-conventionnel et l'en domaines membranaires de lavégétale REMORINE sont cruciaux pour déclencher une immunité efficace contre la propagation dudans la. Cette étude a été publiée le 31 juillet 2017 dans la revueLa membrane plasmique est un véritablede bataille où se livre la guerre contre les pathogènes qui attaquent les organismes hôtes. En effet, cette membrane qui entoure les cellules, crée une barrièreet délimite laavec le milieu extérieur. Pourtant, cette membrane est loin d'être une simple ". Au contraire, les lipides et les protéines qui la constituent, perçoivent les signaux provenant de l'intérieur et de l'extérieur, et coordonnent les réponses de la cellule. C'est particulièrement vrai dans le cas des réponses déclenchées par les pathogènes qui induisent une réponse immunitaire permettant l'établissement des mécanismes de défense. La membrane plasmique constitue alors un des éléments cellulaires clés de la réponse immunitaire, puisque les pathogènes pour se propager dans l'organisme sont obligés de rentrer en son contact et de la traverser !Les plantes possèdent, comme les animaux, untrès efficace qui permet la lutte contre les, les champignons et les virus qui les attaquent. Les chercheurs avaient précédemment montré qu'une protéine végétale de la membrane plasmique, appelée REMORINE (REM), est impliquée dans la réponse des plantes contre les virus, et qu'elle empêche la propagation de cellule à cellule de certains virus à travers des canaux membranaires appelés plasmosdemes.Afin de comprendre comment cette protéine REM s'ancre à la membrane, et comment cette localisation permet une réponse antivirale efficace, une collaboration a été établie entre cinq laboratoires français et belges. Les chercheurs ont montré l'importance de la ségrégation de REM en domaines membranaires fonctionnels capables de déclencher l'immunité antivirale. Par des approches multidisciplinaires de biochimie,et destructurale, ce travail a d'abord établi que REM est ancrée aux phosphoinositides PI4P, lipides du feuillet interne de la membrane plasmique, par un mécanisme original conduisant à un changement dede l'ancre protéique quiun accrochage profond de REM dans le feuillet interne de la membrane plasmique. Il ont ensuite démontré que cet accrochage permet la formation de domaines membranaires enrichis en REM, dont les propriétés deet d'agrégation en domaines sont cruciales pour déclencher la réponse immunitaire antivirale.Ce travail ouvre de nombreuses perspectives pour comprendre comment les plantes répondent aux agressions de pathogènes et le rôle de la membrane plasmique dans ces mécanismes moléculaires.