Des objets moléculaires complexes entièrement synthétiques



© Victor Maurizot

Schéma illustrant divers modes d'association de molécules repliées en hélices grace à des interactions attractives (Pour des particules de taille colloïdale, les interactions attractives sont définies par leur portée et la profondeur du puits de potentiel énergétique associé. Parmi ces interactions, nous pouvons citer :) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même couleur :) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Si les scientifiques tentent d'imiter la nature, c'est pour, entre autre, accéder à des molécules synthétiques aussi sophistiquées que des protéines naturelles, l'ADN, ou dotées de propriétés inédites, et – cerise sur le gâteau - bio-compatibles !Mais pour cela, les chercheurs doivent d'abord maîtriser les formes moléculaires simples telles un brin linéaire, uneou un. Ils doivent ensuite contrôler l'de ces motifs combinés entre eux pour aboutir à des formes aussi complexes que celles des protéines. Un challenge car cet assemblage fait intervenir unecomplexe.En suivant une approche rationnelle basée sur de la modélisation, des chercheurs de l'de chimie etdes membranes et des nano-objets (CNRS/Université de Bordeaux/IPB, équipe IECB) ont élaboré des objets moléculaires complexes par assemblage contrôlé de plusieurs hélices. L'agencement est régi par des sites d'interactions situés à des positions précises qui orientent la position des hélices les unes par rapport aux autres. Etcela sans recourir à des molécules dérivées de l'ADN et de protéines ! Une première donc, avec des molécules entièrement synthétiques.Cette étape importante dans lades formes moléculaires constitue un préalable nécessaire à la conception de systèmes synthétiques complexes présentant des fonctions aussi sophistiquées que les protéines naturelles. Travailler avec des molécules synthétiques pourrait par exemple permettre d'accéder à des propriétés hors de portée des molécules naturelles, comme la compatibilité avec des milieux anhydres ou plus agressifs (acidité, basicité) que l'aqueux du vivant.Ces résultats sont parus dansSoumen De, Bo Chi, Thierry Granier, Ting Qi, Victor Maurizot & Ivan HucDesigning cooperatively folded abiotic uni- and multimolecularbundlesNature Chemistry 18 septembre 2017Ivan Huc, en détachement à l'Louis-et-Maximilien - Munich