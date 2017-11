Un champignon risque de détruire la majorité des cultures de bananes



Un bananier infecté par la TR4

Qu'est-ce que la jaunisse fusarienne TR4 ?

La FAO et ses partenaires lancent une campagne contre une nouvelle souche de jaunisse fusarienne qui menace les moyens d'existence reposant sur lele plus vendu auUn champignon risque de décimer l'de la production mondiale de bananes, ce qui entraînerait d'importantes pertes commerciales et aurait des répercussions sur les moyens d'existence des 400 millions de personnes qui dépendent du fruit le plus exporté au monde pour se nourrir ou encore pour tirer leurs revenus.La FAO et ses partenaires, Bioversity International, l'international de l'agriculture tropicale et le Forum mondial de la banane, ont lancé un programme mondial requérant 98 millions de dollars afin de contenir et de faire face à cette nouvelle souche - Tropical4 (TR4) - de la jaunisse fusarienne, uneinsidieuse qui peut rester pendant plusieurs années dans les sols et se propager vers d'autres champs de diverses manières, à savoir par le biais de matériel deinfecté, par l', les chaussures, les outils ou encore les véhicules agricoles."Il s'agit d'une menace majeure pesant sur la production de banane dans plusieurs régions du monde. Nous devons agir vite afin d'éviter sa progression et soutenir lesdéjà affectés dans leurs efforts visant à faire face à la maladie. Améliorer la résilience à long terme des systèmes de production de bananes pourra uniquement être fait en continuant la surveillance, en adoptant des stratégies de confinement efficaces, en renforçant les capacités nationales et en améliorant la collaboration internationale ende mettre en œuvre des méthodes intégrées de gestion de la maladie", a déclaré Hans Dreyer, Directeur de lade la production et de la protection des plantes à la FAO.La jaunisse fusarienne TR4 a été détectée pour la première fois endudans les années 90 et a depuis été identifiée sur 19 sites dans 10 pays, dont le Mozambique ensubsaharienne et d'autres auet en Asie du. Le programme mondial cible initialement 67 pays et a pour objectif d'éviter sa progression,en y faisant face.Sans une intervention coordonnée, les scientifiques estiment que la maladie pourrait affecter jusqu'à 1,6 millions d'hectares de bananes d'ici 2040, ce qui représente un sixième de l'actuelle production mondiale, dont la valeur est estimée annuellement à 10 milliards de dollars. Le programme vise à réduire les zones potentiellement affectées de 60 pour cent."Nous sommes également confrontés à de graves lacunes de connaissance en ce qui concerne laet la gestion du champignon et nous avons l'intention d'y remédier grâce à cette collaboration, nous souhaitons également promouvoir plus de diversité et améliorer les pratiques agronomiques audes systèmes de production de bananes", a indiqué Mme Ann Tutwiler, Directrice générale de Biodiversity International, qui s'exprimait à la fois au nom de sonet de l'IITA."La maladie représente également une vive source d'inquiétude pour l'industrie et le commerce qui tournentde ce fruit", a ajouté Pascal, Coordinateur du Forum mondial de la banane.Le programme, qui s'étalera sur cinq ans, se base sur des initiatives existantes pour lutter contre la maladie et se focalise sur le renforcement des capacités techniques locales et l'aide au développement de technologies et d'outils fondés sur lagrâce à des recherches sur la biologie et l'épidémiologie du champignon, sur la manière de le détecter, sur sa surveillance, sur lades sols, sur le développement de cultivars résistants, mais aussi grâce auxcollectées suites à l'adoption de mesures de confinement.Pour les zones où la maladie n'est pas présente ou faitpour la première fois, des mesures visant à inspecter, surveiller et à intervenir rapidement seront appliquées. Là où la maladie a déjà fait son apparition, des techniques intégrées et améliorées de gestion de la maladie seront développées en parallèle, tandis que des recherches sur des variétés résistantes au champignon seront menées. Si mis en place correctement, selon les estimations, chaque dollar investi aujourd'hui dans le programme rapportera entre 98 et 196 dollars d'ici 20 ans.La maladie appartient à la famille des Fusarium oxysporum f.sp. cubense et est causée par une nouvelle variante du champignon qui a décimé les plantations de bananes au début du 20eme, causant plus de 2 milliards de dollars de dégâts et entraînant le remplacement de la banane de type Gros Michel par la variété Cavendish, qui s'est révélée résistante à la souche précédente du champignon mais qui a succombé face à la nouvelle race TR4.La TR4 - qui selon les estimations des scientifiques a jusqu'à présent touché près de 100 000 hectares de bananes - affecte tout particulièrement les bananes Cavendish (qui représentent près de la moitié des bananes cultivées aujourd'hui) mais également d'autres cultivars qui constituent des aliments de base clés. Malgré le rôle important joué par la banane dans le commerce mondial, près de 85 pour cent de la production annuelle est consommée localement.Les plantes affectées ont des feuilles jaunes, qui vont ensuite tomber et former une collerette de débris autour de la partie inférieure de la. Le champignon peut facilement se propager et rester viable dans le sol pendant plusieurs décennies. Pour toutes ces raisons, les normes phytosanitaires fournies par la Convention internationale sur la protection des végétaux sont essentielles et représentent le meilleur moyen d'empêcher que le champignon apparaisse dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région.Les zones nouvellement infectées devront être rapidement et correctement clôturées, les plantes infectées détruites, tandis que des mesures dedevront être prises. La mise en œuvre de telles mesures variera en fonction des systèmes de production, si ceux-ci concernent l'agriculture à petite échelle, les systèmes demixte ou encore la monoculture.: FAO