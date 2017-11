Premières lumières du détecteur à neutrino KM3NeT/ORCA

Le 22 septembre 2017, après deux jours d'opération en mer, la première ligne de détection d'ORCA () a été mise en service. Il s'agit là d'une étape clef pour le programme scientifique et technologique de la collaboration internationale KM3NeT () impliquant quatre laboratoires de l'. LeKM3NeT est unà neutrinos degénération installé dans les abysses de la Méditerranée.Situé enà 2437 m de profondeur et à 40 km au large de Toulon, le détecteur ORCA et sonARCA (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss), situé au large de la, permettront aux scientifiques de KM3NeT d'étudier les propriétés fondamentales des neutrinos et de faire de l'neutrino, avec des neutrinos cosmiques de hauteprovenant d'événements cataclysmiques dans l'Les neutrinos sont les particules élémentaires les plus insaisissables et leur détection nécessite d'instrumenter d'énormes volumes: les télescopes à neutrinos KM3NeT occuperont plus d'un kilomètred'. KM3NeT comprend unde plusieurs centaines de lignes de détection, ancrées au fond de laet maintenues par une bouée immergée. Chaque ligne contient 18 modules optiques de type tubes multi-photomultiplicateurs répartis sur toute sa. Dans l'obscurité des abysses, les modules optiques enregistrent la faibleCherenkov émise par les particules secondaires issues de l'des neutrinos dans ou à proximité du détecteur.Paschal Coyle, le coordinateur pour les analyses dede KM3NeT et porte-parole pour KM3NeT-France, explique: "Les neutrinos fantomatiques sont notoirement difficiles à détecter. Une fois terminé, le détecteur dense ORCA captera des centaines de milliers de neutrinos atmosphériques résultant d'interactions des rayons cosmiques dans l'terrestre. Cela nous permettra de déterminer lequel des trois types de neutrinos a lala plus lourde, ce qui est une questionen."Pendant l'opération en mer, la première ligne ORCA, enroulée sur sonde déploiement, comme le fild'une pelote de laine, a été descendue avec précaution dujusqu'à sa position finale sur le fond marin. A l'aide d'un, piloté à partir d'un second bateau, la ligne toujours empaquetée a été alors connectée à la boîte de jonction de l'infrastructure sous-marine déjà en place.Els Koffeman, coordinateur technique de KM3NeT, déclare: "Le télescope est protégé des nombreuses particules produites par l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère au-dessus du télescope, par la grande épaisseur d'de mer entre laet le détecteur. La construction d'une infrastructure sous-marine aussi complexe à ces profondeurs et à ces pressions représente un énorme défi technique. Pour ces opérations, nous bénéficions de l'aide de nombreux experts du milieu marin présents dans la région Toulonnaise. Nous utilisons unde dernière génération pour positionner les lignes de détection sur le fond marin avec une précision inférieure au."Une fois les connexions électriques et optiques vérifiées avec la station terrestre à La Seyne-sur-Mer, lea été donné pour déclencher le dépliage de la ligne. Au cours de ce processus, l'outil de déploiement a été libéré de son ancrage et a remonté à la surface par flottaison en tournant sur lui-même. La ligne a été ensuite mise sousdepuis la station terrestre et lesde ses 558de lumière ont commencé à arriver à. Les trajectoires des muons descendants, résultant d'interactions de rayons cosmiques avec l'atmosphère au-dessus du détecteur, ont été reconstruites presque immédiatement. La première unité de détection d'ORCA est maintenant pleinement opérationnelle.Mauro Taiuti, porte-parole de la collaboration KM3NeT, se réjouit: "Le bon fonctionnement de la première ligne d'ORCA est une avancée majeure pour leKM3NeT. C'est une nouvelle étape vers la construction des centaines de lignes qui seront déployées sur les deux détecteurs français et italien en mer Méditerranée dans le futur."