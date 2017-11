Des nanobâtonnets comme sondes ultimes de l'écoulement des fluides

a: image de microscopie électronique à balayage des nanobâtonnets de LaPO4

b: schéma montrant l'alignement des nanobâtonnets dans un écoulement sous l'effet des forces de cisaillement

c: Schéma d'un canal microfluidique

d: cartographie champ fluide

Référence publication:

Contact chercheur:

Informations complémentaires:

Comment s'écoule un fluide dans un réseau capillaire plus ou moins complexe ? Cette question est à la base de nombreuses études, comme celles sur ladans les vaisseaux sanguins afin de comprendre, par exemple, l'accumulation contre les parois de matières lipidiques à l'origine de l'athérosclérose. En parallèle de simulations d'hydrodynamiques toujours plus performantes, les études expérimentales se heurtent à la difficulté de caractériser des écoulements à toute petite échelle, de l'ordre de quelques centaines de nanomètres.Une équipe de chercheurs a synthétisé des nanocristaux dede lanthane (LaPO4) ayant la forme de bâtonnets de 10 nm deet 200 nm de. Ils ont montré que ces petits bâtonnets s'alignent sous l'effet des forces de cisaillement qui accompagnent l'écoulement du fluide dans lequel ils sont dispersés ; un peu comme des bûches flottant sur unefinissent par s'orienter dans ledu courant. De plus, l'insertion d'ions luminescents comme l'europium (Eu3+) dans ces nanocristaux confère aux bâtonnets des propriétés d'émission defortement polarisée. Autrement dit, la forme du spectre d'émission observé dépend de l'du. Dans ces conditions, une mesure simple de la lumière émise par ces bâtonnets permet de retrouver assez directement leur orientation spatiale.Partant de ces deux effets – l'alignement des bâtonnets dans un écoulement et la possibilité de déterminer leur orientation parau microscope – l'idéedans cet article consiste à utiliser ces bâtonnets pour analyser, enréel et avec une résolution inégalée, l'écoulement d'un fluide dans un canal fluidique de taille micrométrique. Ce travail ouvre des perspectives prometteuses pour la compréhensionde phénomènes liés aux écoulements d'un fluide dans des canaux complexes. Au-delà, ces sondes d'orientation pourraient également être utilisées en, pour suivre in-situ les mécanismes liés à lad'orientation de bio-macromolécules, par exemple des protéines comme la myosine, afin d'en expliquer les propriétés et leurs modes d'action.Ce travail particulièrement pluridisciplinaire publié dans la revue Nature Nanotechnology a mobilisé les compétences des chercheurs de différentes communautés enetdes, en spectroscopie etet en hydrodynamique, dans le cadre d'une collaboration internationale franco-néerlandaise impliquant le Laboratoire de physique de lacondensée et le Laboratoire d'hydrodynamique (CNRS, Ecole Polytechnique,Paris- Saclay) et l'Van't Hoff pour les Sciences Moléculaires (Université d'Amsterdam).Monitoring the orientation of rare-earth doped nanorods for flow shear tomographyJW Kim, S. Michelin, M. Hilbers, L.Martinelli, E. Chaudan, G. Amselem, E. Fradet, J-P. Boilot, A.M. Brouwer, C. N. Baroud, J. Peretti et T. GacoinNature Nanotechnology (2017), doi:10.1038/nnano.2017.111Thierry Gacoin, directeur de