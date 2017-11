Les effets du changement climatique sur les plantes confirmés par un outil statistique

Floraison précoce, fructification hâtive : les preuves anecdotiques témoignant du changement climatique se multiplient aussi rapidement que poussent les crocus au printemps, mais s'agit-il de simples coïncidences ou de phénomènes confirmant que ledes événements du cycle dedes plantes est perturbé en raison duLes scientifiques disposaient jusqu'ici de peu d'outils leur permettant de colliger desdisparates et anecdotiques pour les replacer dans unplus large. Cependant, Jonathan Davies,à l'McGill, et ses collègues, ont conçu un estimateurqui extrait certains paramètres significatifs des changements phénologiques - plus précisément le moment de la première feuillaison,ou fructification d'une plante - à partir de données recueillies par des scientifiques citoyens d'aujourd'hui ou du(dont Henry David Thoreau dans la dernière cohorte) ainsi que de données provenant de collections d'herbiers vieilles de plus de deux cents ans. Les résultats de ces travaux ont été publiés le 6 novembre 2017 dans l'édition en ligne de la revue"?La phénologie végétale témoigne éloquemment des effets du changement climatique sur l', effets observables à la fois dans la nature et dans les plantes que nous cultivons pour nous nourrir?", affirme Jonathan Davies. "?Comme lanoussouvent des tours, il est difficile de savoir si les changements observés aujourd'hui sont inhabituels ou s'ils représentent simplement des variations naturelles qui se produisent d'en année.?"À l'aide de nouvelles techniques statistiques, les chercheurs ont montré qu'il était possible d'estimer, à partir de plantes séchées conservées dans des herbiers, le moment de la première floraison d'une. "?Des millions de plantes sont conservées dans des herbiers, mais on oublie souvent qu'elles existent?", affirme Jonathan Davies. "?Nos travaux montrent que ces spécimens poussiéreux peuvent nous aider à mieux comprendre les conséquences de l'humaine sur le, en comparant les données dont nous disposons sur les dates de floraison de certaines plantes il y a longtemps et nosplus récentes.?"Selon Will Pearse,à l'Université d'État de l'Utah et auteur principal de l'article, "?à l'aide de notre estimateur, nous pouvons replacer nos observations plus récentes dans le contexte d'un vaste corpus de données historiques?". Le, ancien boursier postdoctoral à l'Université McGill, estime également que cette nouvelle technique permettra de donner toute sa mesure à lacitoyenne et d'en démontrer l'utilité.L'article est cosigné par Charles Davis, de l'; David Inouye, de l'Université du Maryland et du Laboratoire deRocky Mountain du Colorado; et Richard Primack, de l'Université de Boston.Ces travaux ont été financés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Fonds dedu Québec - Nature et technologies, la National Science Foundation et le National Phenology Network des États-Unis.L'article "?A statistical estimator for determining the limits of contemporary and historic phenology?", par William D. Pearse, Charles C. Davis, David W. Inouye, Richard B. Primack et T. Jonathan Davies a été publié dans la revue Nature Ecology & Evolution le 6 novembre 2017. DOI : 10.1038/s41559-017-0350-0