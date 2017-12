Fin du mystère de l'accrétion de la matière autour des étoiles naissantes

Des chercheurs du Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses, LULI (École Polytechnique/UPMC/CEA/CNRS) sont parvenus à observer et caractériser, grâce à l'utilisation de lasers et à l'observation des émissions de rayons X, la manière par laquelle la matière s'accumule à lad'un astre au cours de sa formation, depuis une nébuleuse gazeuse jusqu'à devenir une étoile pleinement formée comme notrePubliée le 1er novembre dernier dans la revueAdvances, la découverte jette un regard nouveau sur ce phénomène qui fait l’de débats parmi les chercheurs en raison durestreint de modèles théoriques et d’observations.Les expériences menées par les chercheurs du LULI et leurs collaborateurs internationaux ont permis d’observer lad’accrétion de(matière constituée de particules chargées, d'ions et d'électrons)d’un solide en présence d’unmagnétique. Les chercheurs ont noté que la matière, après l’impact, est littéralement éjectée de la surface du solide et projetée dans lesdu champ magnétique qui l’entoure. La matière se transforme alors en une enveloppe de plasma autour du noyau du solide, ce qui en réduit l’émission de rayons X.« Les expériences effectuées ont permis non seulement de mettre en accord observations et théorie, via la prise en compte de la réduction des émissions X en provenance de ces étoiles naissantes, mais aussi d’observer directement la manière dont la matière s’accumule à la surface des étoiles naissantes. Elles ouvrent aussi la voie à la manipulation de ces canaux d’accrétion de matière en troiset à travers des géométries de champ magnétiques complexes, comme attendues dans ces systèmes d’étoiles jeunes, afin de pleinement en comprendre la dynamique de formation », explique Julien Fuchs, directeur deau LULI et coordonnateur dude recherche. Laboratory unraveling of matter accretion in young stars , Guilhem Revet, Sophia N. Chen, Rosaria Bonito, Benjamin Khiar, Evgeny Filippov, Costanza Argiroffi, Drew P. Higginson, Salvatore Orlando, Jérôme Béard, Marius Blecher, Marco Borghesi, Konstantin Burdonov, Dimitri Khaghani, Kealan Naughton, Henri Pépin, Oliver Portugall, Raphael Riquier, Rafael Rodriguez, Sergei N. Ryazantsev, Igor Yu. Skobelev, Alexander Soloviev, Oswald Willi, Sergey Pikuz, Andrea Ciardi and Julien Fuchs. Science Advances, 1er novembre 2017.Chercheur CNRS l Julien Fuchs