Des réactions en or sans oxydant

Un catalyseur performant ?

Un ligand déterminant

Référence

Contacts chercheurs:

L’or n’est pas seulement joli à regarder ou à porter. Et il est encore bien plus précieux en chimie que les scientifiques ne l’imaginaient ! Des chercheurs du Laboratoire hétérochimie fondamentale et appliquée (CNRS – Université Toulouse Paul Sabatier) et de l’des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’et les matériaux (CNRS/Université de Pau) sont parvenus à réaliser une réaction chimique utilisant de l’or sans ajouter d’oxydant. Ces travaux sont parus dans la revue Nature Communications.Jugé commechimiquement, l’or était catalogué jusque dans les années 1990 comme uninefficace dans l’accélération de réactions chimiques. Un préjugé balayé, puisqu’aujourd’hui les complexes d’or sont considérés comme les catalyseurs les plus performants pour de nombreuses transformations.Il n’en demeure pas moins que l’or est très réticent à participer à certaines réactions catalytiques. Il reste généralement au même degré d’oxydation (le plus souvent +I) pendantle cycle catalytique. Cela limite par exemple les réactions de couplage entre deux atomes de, qui nécessitent uneoxydante, c’est-à-dire le passage de l’or (I) à l’or (III). Essentielles en, ces réactions de couplage ne peuvent en pratique être réalisées qu’en faisant appel à des oxydants puissants pour accéder à l’or (III). Mais les chercheurs toulousains ont trouvé la parade.Dans des travaux précédents, ils avaient déjà élaboré des complexes d’or capables de réaliser très facilement l’addition oxydante, en créant des ligands appropriés. Cette même équipe vient de franchir un pas supplémentaire, en intégrant cette étape clé d’addition oxydante dans un cycle catalytique.Les scientifiques ont d’abord généralisé le processus d’addition oxydante à l’or. Pour cela, ils ont élaboré un nouveau ligand simple, accessible. L’utilisation d’und’stabilise le complexe d’or (III) insaturé obtenu. Ce complexe permet alors, au terme d’un cycle de, le couplage de deux atomes de carbone, avec un bon rendement. Et surtout, sans ajout d’oxydant externe. Une première !Abdallah Zeineddine, Laura Estévez, Sonia Mallet-Ladeira, Karinne Miqueu, Abderrahmane Amgoune & Didier BourissouRationalof catalytic Au(I)/Au(III) arylation involving mild oxidative addition of aryl halidesNature Communications 18 septembre 2017Abderrahmane Amgoune et Didier Bourissou, Laboratoire hétérochimieet appliquée – Toulouse