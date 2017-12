Matériaux: identification mécanique 4D ultra-rapide



Mesure cinématique par projections.

Références:

Contact chercheur:

La tomographie aux rayons X permet d'obtenir une image 3D de la microstructure d'une éprouvette de matériau. Mais la technique repose sur un calcul à partir d'environ un millier de radiographies 2D, et il faut environ unepour obtenir une seule image volumique. Si l'on veut suivre l'évolution de la microstructure du matériau pendant qu'il se déforme, au moyen d'une série d'images 3D réalisées pendant un essai mécanique in situ, dans le tomographe, led'expérimentation peut ainsi atteindre une semaine... Ces essais in situ se développent pourtant, car ils sont exceptionnellement riches et permettent, grâce à la corrélation d'images volumiques, de mesurer lede déplacement tridimensionnel dans lede l'éprouvette, et au-delà d'identifier la loi de comportement mécanique du matériau.C'est pour accélérer ce type d'essais que des chercheurs du Laboratoire de mécanique et(LMT, ENSSaclay/CNRS/Université Paris-Saclay) ont mis auune méthode qui réduit fortement le temps d'des images. Appliquée à un essai de fracturation d'une éprouvette de plâtre, leur méthode a réduit ce temps d'un facteur 350. Ce qui signifie que la durée de l'expérience in situ peut être ramenée d'une semaine à... 5en mesurant avec précision les propriétés élastiques et la ténacité du matériau.La méthode prolongeant un brevet du LMTrepose sur un couplage entre essais et modélisation numérique. Une image 3D de l'éprouvette dans son état initial est comparée, non avec un autre volume calculé à partir de milliers de radiographies, mais avec deux, ou même une seule2D ! Le principe consiste à déformer numériquement le volume initial de l'éprouvette, en s'appuyant sur une modélisation, de façon à ce que ses projections calculées correspondent aux radiographies acquises lors de l'essai. Un procédé itératif permet d'obtenir la loi de comportement en un temps record.Ces travaux pourraient enrichir l'offre de la start-up EikoSim, issue du laboratoire, qui met en œuvre les méthodes de corrélation d'images numériques pour leessai/calcul. Les chercheurs envisagent aussi l'application de leur méthode à la tomographie neutronique et de l'utiliser pour accélérer encore la tomographie à rayons X rapide, réalisée avec unIn situ μCT-scan Mechanical Tests: Fast 4D Mechanical IdentificationC. Jailin, A. Bouterf, M. Poncelet, S. RouxExperimental Mechanics 2017, Volume 57, Issue 8, pp 1327–1340DOI: 10.1007/s11340-017-0305-zhttps://link.springer.com/article/10.1007/s11340-017-0305-zStéphane Roux – LMT