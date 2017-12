Un serpent cosmique trahit la structure des galaxies lointaines

Le serpent cosmique est l’image d’une galaxie lointaine, déformée par une lentille gravitationnelle (Les lentilles gravitationnelles déforment l'image que l'on reçoit d'un objet astronomique comme une galaxie.)

On connait de façon assez précise les mécanismes qui président à la formation des étoiles, de la matière interstellaire jusqu’aux nuages qui se distribuent dans l’espace et s’y contractent avant de donner naissance aux étoiles dans des amas. Mais l’des galaxies les plus lointaines a remis en cause ce modèle, la taille et lades amas qu’on y observe excédant largement celles de l’proche. Des équipes des universités de Genève (UNIGE) pour l’et de Zurich (UZH) pour les simulations se sont attaquées à cette divergence qui semble remettre en cause nos connaissances de la formationlorsqu’on plonge loin dans leet dans l’espace. Elles ont trouvé les premières réponses grâce à l’observation d’un serpent cosmique. Leurest à lire dans la revue NL’étude de la formation des étoiles repose sur le travail combiné de nombreuses équipes internationales qui mènent des observations à différentes échelles. Le télescope spatial, lorsqu’il est pointé vers des galaxies à fort décalage spectral vers le, permet depuis une dizaine d’années d’étudier en détail des objets distants de 6 à 7 milliards d’années-lumière, loin de nous à la fois dans le temps et dans l’espace.Ces observations ont ouvert un débat inattendu parmi les astronomes: dans un passé lointain, la formation des étoiles était-elle régie par d’autres lois ? C’est ce que semblaient suggérer les données fournies par Hubble, en révélant dans ces galaxies lointaines la présence de zones de formation des étoiles, des amas deet d’étoiles pouvant mesurer jusqu’à 3000 années-lumière, mille fois plus grandes que celles qu’on observe dans les régions plus proches de l’Univers. Et ces amas surdimensionnés semblaient être laparmi les galaxies à fort décalage spectral.La distance qui nous sépare de ces objets empêche leur observation précise, mais les astronomes ont surmonté cette difficulté en utilisant une lentille gravitationnelle, un instrument puissantpar l’Univers lui-même, et par les lois qui le régissent. Le télescope est pointé en direction d’unextrêmement, suffisant pour que songravitationnel affecte la lumière d’uneplus lointaine encore, et qui se trouve derrière lui. La lumière le contourne, offrant une image amplifiée et répétée plusieurs fois de la même galaxie. Dans notre cas, les astronomes ont observé avec Hubble une énorme lentille montrant des images déformées, étirées et se touchant presque,un véritable « serpent cosmique ». «L’image amplifiée est plus précise, plus lumineuse, et permet d’observer des détails jusqu’à 100 fois plus petits», explique Antonio Cava, maître assistant au Département d’de la Faculté des sciences de l’UNIGE.Le fait que l’image de la galaxie soit répétée cinq fois à des résolutions différentes permet aussi d’établir des comparaisons et de s’assurer de la structure – et de la taille - de ces amas géants. Loin de conclure à l’existence de lois différentes dans les zones les plus éloignées de l’Univers, l’équipe internationale emmenée par l’UNIGE, et comptant des spécialistes duet des universités de Zurich, de Lyon 1 et de l’Universidad Complutense de, a découvert que les amas ne sont en réalité ni si grands ni si massifs que le laissait penser Hubble auparavant, mais qu’ils sont simplement constitués de plusieurs amas plus petits, un constat que la distance avait interdit jusque-là. Les travaux de l’équipe de chercheurs recoupent les simulations informatiques menées par Valentina, de l’Institute of Computationalde l’UZH. Co-auteure de l’étude, elle souligne: «Grâce à la résolution incroyablement élevée du serpent cosmique, nous avons pu comparer nos calculs aux observations de l’UNIGE et confirmer ainsi leurs conclusions. C’était un coup de chance pour nous.»C’est un pas important pour la compréhension des phénomènes à l’œuvre dans les galaxies lointaines, même s’il n’explique pas encore entièrement les différences observées. «Nous sommes passés d’un écart de 1 à 1000 à un écart de 1 à 10 entre d’une part ce qu’on observe dans l’Univers proche et ce qu’on observe dans les galaxies distantes», souligne Daniel Schaerer, professeur à l’Observatoire de l’UNIGE. Qui se félicite également de laentre les dernières observations et les simulations sophistiquées développées aude l’UZH qui permettent d’expliquer ces différences par la nature plus turbulente des galaxies lointaines.