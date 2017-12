Des particules magnétiques pour étudier la turbulence

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)



© MSC

Mouvements désordonnés et aléatoires de particules magnétiques centimétriques au sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal,...)

fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les gaz qui sont l'exemple des fluides compressibles, et les liquides, qui sont des...)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la localisation et...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

turbulent (Le HMS Turbulent (n° de coque : S 87) est un bâtiment de la classe Trafalgar de sept sous-marins nucléaires d'attaque de la Royal Navy.)

hyperthermie (L'hyperthermie est l'élévation locale ou générale de la température du corps, au-dessus de la valeur normale normale (37 à 37,5 °C chez l'humain), ou bien c'est l'élévation de la...)

Références:

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou...)

Contact chercheur:

Pour engendrer de la turbulence dans un fluide, des chercheurs du laboratoire Matière et systèmes complexes y introduisent des particules contrôlés à distance par un champ magnétique. Ce dispositif a permis de montrer que la dissipation d'énergie est proportionnelle aude particules et à l'intensité dumagnétique. Les résultats sont publiés dans la revue(Rapid Communication).Lors de l'écoulement rapide d'un, laun rôle crucial dans les transferts d’énergie, deou de concentration de contaminants dans le fluide. Or, ce phénomène d'écoulement désordonné est encore mal compris par les physiciens. Pour étudier expérimentalement la turbulence, les chercheurs injectent généralement de l'énergie dans le fluide à grande échelle et de manière déterministe, par exemple avec une hélice. Des chercheurs du laboratoire Matière et systèmes complexes (MSC, CNRS/ UniversitéDiderot), en introduisant des particules magnétiques dans un récipient contenant de l', ont trouvé le moyen de créer de la turbulence à petite échelle de manière aléatoire dans leet l'espace, afin d'étudier notamment les propriétés des grandes échelles de l’écoulement (c’est-à-dire les échelles plus grandes que celle où a lieu l’d’énergie).Les chercheurs ont fabriqué les particules magnétiques avec des petits aimants en néodyme, placés dans des cylindres en plexiglass d'un centimètre de diamètre et 1 centimètre de long. Les particules sont plongées dans un récipient d'eau, et mises en mouvement par un champ magnétique alternatif. En mesurant l'élévation de la température du fluide, l'équipe a prouvé que la dissipation d'énergie dans le fluide est proportionnelle au nombre de particules et à l'intensité du champ magnétique. Un accéléromètre placé sur le couvercle du récipient détectait également les collisions des particules. Les résultats obtenus montrent que la dissipation d'énergie dans le fluide est due aux frottements visqueux des particules dans le fluide et à leurs collisions inélastiques, entre-elles ou avec les parois du récipient.Ce dispositif devrait permettre d'étudier plus finement le phénomène de la turbulence, qui joue un rôle important dans la plupart des écoulements géophysiques et astrophysiques (formation des étoiles et des planètes, génération de leurs champs magnétiques...). Ces travaux pourraient aussi être mis à profit pour améliorer l'efficacité des mélangeurs utilisés par l'industrie chimique et pharmaceutique. Par ailleurs, le dispositif peut servir de modèle pour des expérimentations dans d'autres domaines utilisant des particules dans un fluide contrôlées par un champ magnétique alternatif: l'magnétique, qui est une méthode expérimentale pour améliorer la chimiothérapie pour le traitement des cancers, ou les lits fluidisés magnétiques, utilisés dans des procédés technologiques.Dissipated power within a turbulent flow forced homogeneously by magnetic particlesE. Falcon, J.-C. Bacri, C. Laroche,Physical Review Fluids 2, 102601(R) (2017) – Rapid– 27 octobre 2017DOI: 10.1103/PhysRevFluids.2.102601https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.102601Eric Falcon - MSC