Nanocatalyseurs métalliques supportés sur polymères poreux: vers des réactions catalytiques en cascade

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des...)

catalyse (La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique dans le but de modifier sa vitesse de réaction. Le catalyseur, qui est en général en quantité beaucoup plus faible que...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)



[/i]

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Immobiliser des nanoparticules métalliques sur un support polymère poreux pour réaliser des réactions catalytiques en cascade est désormais possible. Des chercheurs de l’Institut de chimie et des matériaux Paris-Est (CNRS / Université Paris-Est) viennent de mettre aude nouveaux polymères poreux fonctionnalisés, peu onéreux, et capables d’immobiliser de manière robuste des nanoparticules d’or qui jouent le rôle de. Ces résultats sont parus dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces.Dans le but de développer des structures toujours plus performantes et polyvalentes en, des chercheurs de l’deet des matériaux Paris-Est (CNRS/Université deEst Créteil) ont préparé de nouveaux films polymères poreux. Porteurs de multiples fonctions amine en, ils sont susceptibles de se lier de manière robuste à des nanoparticules d’or et ainsi de les immobiliser, ce qui permet de maîtriser leur activité catalytique et de réaliser plusieurs réactions successives. Mieux encore, ces polymères contenant led’or peuvent être facilement isolés et ainsi recyclés en maintenant leur efficacité catalytique. Ces nouveaux matériaux hybrides ont ainsi permis aux scientifiques de réaliser la synthèse catalytique d’un composé, le 3,3’-diaminobiphényle, nécessitant deux réactions qui ont pu être réalisées pour la première fois en cascade dans le même réacteur.Un avantage certain par rapport aux catalyseurs organométalliques communément utilisés en synthèse organique plus difficiles à extraire ensuite du milieu réactionnel.[i]Note:(*) En catalyse hétérogène, le catalyseur se trouve dans une autreque les réactifs et les produits de la réaction catalysée.Romain Poupart, Antoine Benlahoues, Benjamin Le Droumaguet & Daniel GrandePorous Gold Nanoparticle-Decorated Nanoreactors Prepared from Smartly Designed Functional Polystyrene-block-Poly(D,L?'Lactide) Diblock Copolymers: Toward Efficient Systems for Catalytic Cascade Reaction ProcessesACS Appl. Mater. Interfaces 7 mars 2017- Benjamin Le Droumaguet, Institut de chimie et des matériaux Paris-Est – Thiais- Daniel Grande, Institut de chimie et des matériaux Paris-Est – Thiais