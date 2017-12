L'étrange nature du tout premier astéroïde interstellaire détecté à ce jour

Crédit:ESO/K. Meech et al. Cliquer ici pour agrandir

Des astronomes ont pour la toute première fois étudié un astéroïde en provenance de l'espace interstellaire lors de sa traversée de notre Système Solaire. Des observations effectuées au moyen du Very Large Telescope de l'ESO au Chili et d'autres observatoires disséminés à ladu globe ont montré que cetparticulier a voyagé dans l'espace des millions d'années avant de pénétrer à l'intérieur de notre système. C'est un objet defoncé, de forme très allongée, de composition métallique ou rocheuse, qui ne ressemble en rien aux composants habituels du Système Solaire. Les résultats de cette étude paraîtront aude l'édition du 20 novembre 2017 de la revue Nature.Le 19 octobre 2017, le télescope Pan-STARRS 1 détecta depuis Hawaï un petitde lumière se mouvant dans le. A première, il ressemblait à un astéroïde de faiblesse déplaçant àélevée. Toutefois, descomplémentaires ont permis de précisément définir son. Les calculs révélèrent, sans l'd'un doute, que son origine différait nettement de celle de l'des astéroïdes et autres comètes observés à ce. Cet objet provenait, non pas de l'intérieur du Système Solaire, mais de l'espace interstellaire, en effet. Bien que classifié en premier lieu parmi les comètes, les observations de l'ESO ainsi que d'autres observatoires ne révélèrent aucun signe d'activité cométaire lors de son passage à proximité duen septembre 2017. L'objet a donc été rangé dans la classe des astéroïdes interstellaires et baptisé 1I/2017 U1 (`Oumuamua)"Il nous fallait agir rapidement" précise l'un des membres de l'équipe, Olivier Hainaut de l'ESO à Garching en Allemagne. " Oumuamua s'éloignait déjà du Soleil en direction de l'espace interstellaire".Le Very Large Telescope de l'ESO fut aussitôt réquisitionné dans le but de déterminer l'orbite de l'objet, sa brillance ainsi que sa couleur, avec une précision meilleure que celle caractérisant les plus petits télescopes. La rapidité d'exécution fut essentielle, la luminosité d'`Oumuamua diminuant drastiquement à mesure qu'il s'éloignait du Soleil, de l'notamment, vers l'extérieur du Système Solaire. D'autres surprises étaient à venir.En combinant les images acquises au travers de quatre filtres différents intercalés sur l'instrument FORS du VLT avec les clichés obtenus au moyen d'autres grands télescopes, l'équipe d'astronomes emmenée par Karen Meech (Institut d', Hawaï, Etats-Unis) a mis en évidence la variation périodique de luminosité de `Oumuamua: sa brillance varie d'un facteur dix en effet au fil de sa rotationde son axe, soit en l'espace de 7,3 heures.Karen Meech revient sur cette découverte: "Cette variation importante et inhabituelle de luminosité s'explique par la forme très allongée de l'objet: il est une dizaine de fois plus long que large, d'apparence compliquée, ondulée. Nous avons par ailleurs constaté qu'il était de couleur rouge foncé, semblable à celle des objets situés en périphérie du Système Solaire, et qu'il était totalement, aucunede poussière n'ayant été détectée dans sonproche."Ces propriétés laissent à penser que `Oumuamua est un objet dense, potentiellement rocheux voire majoritairement constitué de métal, dépourvu de quantités significatives d'ou de, et que la couleur sombre de sa surface résulte des effets de l'par les rayons cosmiques sur des millions d'années. Saest estimée à plus de 400 mètres.Les calculs orbitaux préliminaires indiquent que l'objet provenait d'une région du ciel voisine de l'étoile, dans laboréale de la Lyre. Toutefois, bien qu'il se meuve à la vitesse éclair de 90 000 kilomètres par, ledepuis l'espace interstellaire jusqu'à notre Système Solaire dura quelque 300 000 ans. A cette époque reculée, Véga n'occupait pas sa position actuelle. `Oumuamua a probablement erré dans la Voie Lactée, indépendamment desystème stellaire, des centaines de millions d'années avant qu'il ne rencontre fortuitement le Système Solaire.Les astronomes estiment qu'un astéroïde interstellaire semblable à `Oumuamua pénètre à l'intérieur du Système Solaire chaque année ou presque. Toutefois, leur faible luminosité les rend difficiles à détecter. A l'actuelle, seuls les télescopes detel Pan-STARRS s'avèrent suffisamment puissants pour les détecter."Nous continuons d'observer cet objet si particulier", conclut Olivier Hainaut, "et espérons déterminer, avec une précision accrue, sa provenance ainsi que sa destination prochaine au sein de la. Maintenant que nous avons découvert le tout premier rocher interstellaire, nous nous préparons à en observer d'autres !"