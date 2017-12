Transformer le diazote en molécules azotées: vers des méthodes plus vertes

L’atome d’azote est un des constituants des acides aminés, son assimilation par les êtres vivants est donc primordiale. La réserve essentielle de cet élément est l'atmosphère terrestre, puisque sa forme élémentaire, le diazote (N2), en représente 80%. Le problème: N2 est une molécule très, il est très difficile de la faire réagir avec d'autres éléments.Depuis près d'un siècle, le procédé industriel Haber-Bosch permet d'effectuer chaque année la conversion de millions de tonnes de N2 en(NH3), qui permet entre autres de synthétiser les fertilisants azotés indispensables à l'. Mais ce procédé est gourmand en énergie (hautes températures et pressions) et ressources fossiles (dihydrogène (H2), mais aussi responsable d’émissions importantes de CO2.Pour transformer N2, les scientifiques cherchent donc des méthodes plus douces, moins énergivores et plus respectueuses de l’. Récemment, l’utilisation de complexes moléculaires pour activer cette molécule s'est montrée prometteuse. Des chercheurs du Laboratoire dede coordination (CNRS) sont parvenus à créer des liaisons entre un des atomes d'de N2 et undeou de, à température ambiante et sousatmosphérique, c’est-à-dire sans apport énergétique important. Pour cela, ils ont utilisé une méthode inédite basée sur l'action coopérative d'un complexe métallique et d'une molécule spécifiquement synthétisée contenant unde bore, inspirée par la chimie récente des "Paires de Lewis Frustrées"(*). Ce travail ouvre de nouvelles perspectives quant à la transformation de cette molécule N2 abondante, mais particulièrement difficile à rendre assimilable par des organismes vivants.Ces résultats sont publiés dans la revue Angewandte Chemie.Antoine Simonneau, Raphaël Turrel, Laure Vendier & Michel EtienneGroup 6 Transition-Metal/Boron Frustrated Lewis Pair Templates Activate N2 and Allow its Facile Borylation and SilylationAngew. Chem. 29 Août 2017Antoine Simonneau, Laboratoire de chimie de coordination – Toulouse