Des micro-écrans OLED pour la future génération de lunettes intelligentes



© projet LOMID

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution,...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

bande passante (La bande passante (angl. bandwidth) est un intervalle de fréquences pour lesquelles la réponse d'un appareil est supérieure à un minimum. Elle est généralement...)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de modélisation 3D comportant à la fois des objets et des...)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT),...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de...)

Projection (La projection cartographique est un ensemble de techniques permettant de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur la surface plane d'une...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

vie (La vie est le nom donné :)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

page web (Une page Web est une ressource du World Wide Web conçue pour être consultée par des visiteurs à l'aide d'un navigateur Web. Elle a une adresse Web. Techniquement, une page Web est souvent constituée d'un...)

Le secteur technologique connaît une tendance constante: la surenchère pour des écrans de plus grande taille et dotés d'une meilleure résolution. Mais le fait que le deuxième facteur se développe plus vite que le premier signifie que les fabricants doivent obtenir une densité de pixels toujours plus élevée. Les grands micro-écrans OLED mis audans le cadre duLOMID pourraient contribuer à résoudre ce problème, assurant ainsi à l'un avantage compétitif.De plus en plus, ils sont considérés comme un must pour les applications proches de l'œil, telles que les lunettes de réalité virtuelle: au cours des prochaines années, les micro-écrans OLED devraient jouer un rôle majeur sur un marché estimé à 1,7de dollars en 2027.Pour démontrer leurs avantages dans des applications commerciales, l'industrie devra cependant être en mesure de réaliser des micro-écrans très souples, capables d'une résolution élevée sur de grandes surfaces, et de parvenir à des rendements suffisamment importants.Le projet LOMID (Large cost-effective OLED microdisplays and their applications), coordonné par le Dr Uwe Vogel de Fraunhofer FEP, est en bonne voie pour répondre à ces attentes. Mesurant 13 x 21 mm, les micro-écrans incurvés du projet ont une résolution de 1 920 x 1 200 (WUXGA) et dépassent les 2 000 ppi. Ils ont été déjà fabriqués avec un rendement satisfaisant et le consortium continue à améliorer ces rendements afin d'être compétitif sur des marchés où le prix est aussi important que les performances. Laest également en cours de démonstration dans des lunettes intelligentes, destinées à la fois à la réalité virtuelle et aux personnes malvoyantes.Qu'est-ce qui rend les micro-écrans de LOMID si innovants ?Les écran de LOMID sont plus grands (1 ") et ont une résolution très supérieure (WUXGA) àce qui était disponible sur le marché jusqu'à très récemment. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour garantir un contraste élevé et une large/ fréquence de trames. Ce dernier élément est très important pour éliminer les artéfacts dus au mouvement et rendre la réalité virtuelle à la fois immersive et confortable.L'écran OLED a bien sûr une luminosité élevée et un excellentdes couleurs. Une nouveauté du projet est la capacité de fabriquer des écrans CMOS/OLED incurvés. Nous pensons que l'utilisation d'écrans incurvés permettra des conceptions optiques plus simples etcompactes pour la vision proche de l'œil, comme dans le cas des lunettes intelligentes.Pouvez-vous nous en dire plus au sujet du procédé de fabrication ?Nous préférons ne pas le faire! Ce que nous pouvons dire, c'est que l'CMOS-OLED a représenté un défi essentiel pour le projet. Pour assurer de bons rendements et de bonnes performances de l'appareil, cette interface doit être extrêmement plate. Comme les écrans de plus grande taille sont par nature plus coûteux à produire, nous avons également mis l'accent sur l'amélioration des rendements à toutes les étapes du procédé de fabrication, afin que le coût final de l'écran reste raisonnable.Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées pour créer la puce LOMID ?En dehors de l'interface CMOS-OLED, notre plus gros problème a été d'atteindre la bande passante requise pour la grande puce, tout en préservant la compacité et la faible consommation du circuit.L'appareil répond-il à vos attentes initiales ?Oui! Fin septembre, le projet a réalisé les premières puces répondant entièrement aux spécifications (avec et sans filtres de couleur) et nous sommes très satisfaits des performances des écrans obtenus à partir des premières galettes.Quelles ont été jusqu'à présent les réactions de l'industrie ?Elles ont été très positives. En début d'année, à Dresde, nous avons en particulier montré quelques résultats intermédiaires du projet lors de la rencontre de la Society for Information Display sur le thème «Wearable andDisplays». Les réactions obtenues ont confirmé que les nouveaux micro-écrans et notre conceptioninnovante répondent bien aux besoins du marché. Nous attendons d'autres réactions à l'occasion du prochain événement EFECS du 5 au 7 décembre à Bruxelles, où nous prévoyons de présenter au public la puce de micro-écran LOMID.Le projet comprenait la création de lunettes intelligentes. Pouvez-vous nous en dire plus ?L'un des partenaires du projet, la start-up espagnole Limbak, a breveté une approche optique qui nous permet de réaliser des écrans portés à la tête beaucoup plus compacts, avec unde vision très large. Cela rend les lunettes intelligentes plus confortables et moins encombrantes, et améliore le sentiment d'immersion dans les applications de réalité virtuelle. Pour les personnes qui porteront des lunettes intelligentes pendant toute la journée au travail, ou devant porter des prothèses visuelles, il est important que les lunettes soient confortables et présentent une esthétique acceptable. Un autre partenaire du projet, l'Université d'Oxford, testera les nouveaux micro-écrans dans des lunettes intelligentes destinées à améliorer la qualité dedes personnes malvoyantes, en faisant le meilleurde leur vision résiduelle.Quels sont vos plans pour la commercialisation ?Les micro-écrans développés par le projet seront disponibles auprès de la société Microoled. Nous prévoyons que des kits de démonstration seront disponibles à partir de 2018, et nous connaissons déjà quelques clients très intéressés. Les conceptions optiques peuvent être utilisées sous licence auprès de la société Limbak, qui sera heureuse de collaborer sur des conceptions personnalisées.Pour plus d'information voir: