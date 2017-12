Des vibrations pour mesurer les microfibres optiques



© Institut Femto-ST/CNRS

Les nanotechnologies ont miniaturisé les composants électroniques au point qu’ils nécessitent de nouveaux outils de mesure. Des chercheurs de l’institut Femto-ST et du laboratoire Charles Fabry ont ainsi réussi à mesurer le diamètre de microfibres optiques grâce à des vibrations sonores. Alors qu’elle est bien plus simple à utiliser, cette méthode partage la précision des meilleures techniques disponibles. Ces travaux sont publiés dans la revue Optica.Tout comme les lames d’un xylophone sont taillées en fonction de la note souhaitée, la fréquence de vibration d’unest liée à sa forme. Or ces vibrations ont un impact infime, mais quantifiable, sur lade la lumière: il s’agit de l’effet Brillouin. Des chercheurs de l’institut Femto-ST (CNRS/UFC/UTBM/ENSMM) et du laboratoire(CNRS/Institut d’Optique Graduate School) ont utilisé ce phénomène pour mesurer le diamètre et l’homogénéité deoptiques, pas plus épaisses qu’un micromètre.Comme ils ne peuvent pas mesurer directement les vibrations à cette échelle, ils amplifient l’naturelle des fibres optiques avec un laser. Des ondes acoustiques se forment alors et diffusent la lumière du laser. L’écart ded’de la lumière diffusée permet de créer unlumineux, un phénomène que les chercheurs peuvent enfin mesurer car il est dans la gamme des fréquences micro-ondes. Grâce à lui et à des simulations numériques, ils déduisent lades ondes sonores, qui dépend du diamètre des microfibres. Les physiciens obtiennent ce diamètre avec une précision de quelques nanomètres.Cette marge d’erreur correspond à celle d’un microscope électronique à balayage, un appareil qui nécessite d’enfermer l’échantillon dans des conditions draconiennes de. Avec cette nouvelle méthode qui ne nécessite qu’unede lumière, les fibres optiques detransverses micrométriques peuvent être mesurées à l’libre, sans préparation et sans dégradation. Un composant peut ainsi être étudié localement sans avoir à être démonté. Ces résultats pourraient aider au développement des microcircuits photoniques.Brillouin spectroscopy of optical microfibers and nanofibersA. Godet, A. Ndao, T. Sylvestre, V. Pecheur, S. Lebrun, G. Pauliat, J-C. Beugnot, and K. Phan HuyOptica Vol. 4, Issue 10, pp. 1232-1238 (2017)Thibault Sylvestre – Femto-ST